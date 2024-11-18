Внезапный обморок: как помочь человеку

Обморок — это кратковременная потеря сознания, вызванная временным нарушением кровоснабжения мозга. Люди иногда сталкиваются с этой ситуацией в повседневной жизни, и первая помощь при обмороке должна быть оказана пострадавшему так, чтобы не навредить ему и ускорить восстановление.

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Причины обморока

Существует много типов обмороков, однако большинство из них так или иначе сводится к следующим причинам.

Физиологические

Падение кровяного давления. Часто бывает у людей с хронической гипотонией, то есть пониженным артериальным давлением, которое может быть причиной недостатка поступающей к мозгу крови.

Обезвоживание. Нехватка жидкости в организме может вызвать резкое снижение артериального давления, что приводит к потере сознания.

Снижение сахара в крови. Гипогликемии больше подвержены люди, страдающие сахарным диабетом, но она может случиться и с человеком, который пропустил прием пищи или испытал сильные физические нагрузки.

Эмоциональные

Стресс и страх. Эмоциональное потрясение может вызвать резкий выброс адреналина и последующую потерю сознания. В зоне риска люди, страдающие паническими атаками или тревожными расстройствами.

Болевой шок. Внезапная и сильная боль при травме иногда приводит к обмороку.

Внешние факторы

Душное помещение. Недостаток свежего воздуха может вызывать у человека кислородное голодание и потерю сознания.

Солнечный или тепловой удар. Некоторые люди хуже других переносят жару.

Чрезмерная физическая активность. Иногда человек теряет сознание из-за резкой физической активности, особенно если организм не был к ней готов.

Как определить обморок

Свидетели могут не сразу понять, что человек теряет сознание. Однако есть несколько признаков, которые помогут распознать обморок.

Слабость и головокружение. Человек пытается ухватиться за что-то, ищет опору, выглядит неустойчиво, начинает падать.

Потемнение в глазах. Пострадавший может сообщать о том, что у него потемнело в глазах, или начинает тереть глаза или лицо, пытаясь справиться с этим неприятным ощущением.

Бледность и холодный пот. Это признаки снижения кровяного давления и кислородного голодания.

Обычно обморок длится от 10 до 30 секунд, после чего человек приходит в себя.

Первая помощь при обмороке

Если вы определили, что у человека обморок, нужно:

уложить человека спиной на ровную поверхность; если это невозможно, нужно найти подходящее место и помочь ему сесть;

поднять ноги на 20–30 см, это улучшит приток крови к мозгу; положение пациента при обмороке — один из важнейших факторов помощи;

обеспечить доступ свежего воздуха: необходимо расстегнуть верхнюю одежду, ослабить ремни, галстуки и другие стягивающие предметы, чтобы ничто не мешало дыханию; если обморок случился в помещении, открыть окна или включить вентилятор (кондиционер);

если человек не приходит в сознание в течение одной-двух минут, при этом плохо прощупывается пульс, нужно немедленно вызвать скорую помощь;

не давать еду, но предложить немного жидкости; когда пострадавший придет в сознание, нельзя предлагать ему твердую пищу, лучше дать немного воды или сладкого чая;

после того как человек пришел в себя, важно обеспечить ему правильное положение, чтобы предотвратить повторную потерю сознания; не стоит сразу поднимать его на ноги, лучше всего, если он полежит некоторое время, а затем медленно сядет, при необходимости опираясь на что-нибудь.

Что нельзя делать при обмороке

Помогая пострадавшему при обмороке, важно избежать ошибок, которые могут усугубить его состояние или затруднить восстановление. Категорически не рекомендуется:

трясти человека и хлопать его по лицу, это распространенное заблуждение, но такие действия могут только ухудшить состояние;

поливать холодной водой — резкое воздействие воды может привести к спазму сосудов и усугубить ситуацию;

давать нюхать нашатырный спирт; вдыхание нашатырного спирта — спорная практика, которая может вызвать нежелательные последствия, особенно у людей с заболеваниями дыхательных путей;

поднимать человека сразу после обморока — это может привести к повторному ухудшению состояния.

Профилактика повторных обмороков

Чтобы предотвратить новые случаи потери сознания, важно следовать простым рекомендациям.

Регулярно пить воду. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Правильно питаться. Питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством сахара и минералов. Пропуск приемов пищи и снижение уровня сахара в крови могут вызвать слабость и потерю сознания.

По возможности стараться избегать ситуаций, вызывающих резкое эмоциональное или физическое перенапряжение.

Избегать перегрева и душных помещений. Проветривать помещения и не находиться долго на солнце.

Не подниматься резко из горизонтального положения в вертикальное.

Носить компрессионные чулки для улучшения кровообращения в ногах.

Когда необходимо обратиться к врачу

Помимо распространенных факторов, таких как стресс, физическое истощение или низкий уровень сахара в крови, существуют редкие, но опасные состояния, которые могут вызывать обмороки.

Аритмии — это нарушения сердечного ритма, при которых сердце начинает биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. Такие состояния могут серьезно влиять на кровоснабжение мозга, приводя к кратковременной потере сознания.

Если обмороки связаны с аритмией, это может указывать на необходимость серьезного медицинского вмешательства, вплоть до имплантации кардиостимулятора. Инсульт и транзиторная ишемическая атака (так называемый мини-инсульт) тоже могут вызвать кратковременную потерю сознания.

Эти состояния требуют немедленной медицинской помощи. Если обморок сопровождается такими симптомами, как слабость в конечностях, нарушение речи или координации, это может свидетельствовать о начале инсульта, и незамедлительное обращение к врачу может спасти жизнь.

Необходимо также провести медицинское обследование, если:

обмороки происходят регулярно без очевидных причин;

обмороки длятся более минуты;

после восстановления сознания пострадавший испытывает боль в груди, головокружение или затрудненное дыхание.

Как помочь себе при обмороке

Первым делом нужно научиться распознавать признаки приближающегося обморока. Вам действительно грозит потеря сознания, если вы чувствуете:

головокружение или неустойчивость;

потемнение в глазах или "мушки" — черные или цветные точки перед глазами;

слабость и ощущение ватных ног — резкое снижение силы в мышцах, желание сесть или прилечь;

тошноту — она часто сопровождает падение артериального давления или уровня сахара в крови;

потливость даже при нормальной температуре окружающей среды;

зевоту или учащенное дыхание — признаки того, что организму не хватает кислорода;

шум в ушах или ощущение давления в голове.

Если есть хотя бы часть этих неприятных ощущений, действуйте незамедлительно.

Сядьте или лягте. Удобное и безопасное положение предотвратит возможные травмы при обмороке.

Поднимите ноги. Это поможет улучшить кровоснабжение мозга и избежать обморока.

Дышите глубоко. Постарайтесь успокоиться и дышать глубоко, чтобы нормализовать уровень кислорода в крови.

Выйдите на свежий воздух. Если вы находитесь в душном помещении, постарайтесь как можно скорее выйти на улицу или открыть окна.

Попросите о помощи. Не стесняйтесь попросить кого-нибудь открыть окно или помочь вам сесть в безопасное место.

Мифы об обмороках

Существует несколько популярных мифов, связанных с обмороками. Так, многие считают, что обмороки не опасны и всегда проходят сами по себе. На самом деле обморок может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания или неврологические нарушения. Также ошибочно полагать, что человек всегда приходит в себя за пару минут. Иногда требуется более длительное восстановление, и в этот период важно быть внимательным и осторожным.

Еще один миф — необходимость немедленно использовать средства с резкими запахами, такие как нашатырный спирт, чтобы привести человека в чувство. На практике это не только не обязательно, но и может привести к отравлениям и травмировать дыхательные пути.

Знание основ оказания первой помощи при обмороке и умение вовремя среагировать в экстренной ситуации — важный навык, который может спасти жизнь. Если состояние пострадавшего вызывает беспокойство или сомнение, несмотря на оказанную ему первую помощь при потере сознания, необходимо вызвать скорую помощь или стимулировать его в ближайшее время обратиться к врачу.