Внезапный обморок: как помочь человеку
Обморок — это кратковременная потеря сознания, вызванная временным нарушением кровоснабжения мозга. Люди иногда сталкиваются с этой ситуацией в повседневной жизни, и первая помощь при обмороке должна быть оказана пострадавшему так, чтобы не навредить ему и ускорить восстановление.
Причины обморока
Существует много типов обмороков, однако большинство из них так или иначе сводится к следующим причинам.
Физиологические
- Падение кровяного давления. Часто бывает у людей с хронической гипотонией, то есть пониженным артериальным давлением, которое может быть причиной недостатка поступающей к мозгу крови.
- Обезвоживание. Нехватка жидкости в организме может вызвать резкое снижение артериального давления, что приводит к потере сознания.
- Снижение сахара в крови. Гипогликемии больше подвержены люди, страдающие сахарным диабетом, но она может случиться и с человеком, который пропустил прием пищи или испытал сильные физические нагрузки.
Эмоциональные
- Стресс и страх. Эмоциональное потрясение может вызвать резкий выброс адреналина и последующую потерю сознания. В зоне риска люди, страдающие паническими атаками или тревожными расстройствами.
- Болевой шок. Внезапная и сильная боль при травме иногда приводит к обмороку.
Внешние факторы
- Душное помещение. Недостаток свежего воздуха может вызывать у человека кислородное голодание и потерю сознания.
- Солнечный или тепловой удар. Некоторые люди хуже других переносят жару.
- Чрезмерная физическая активность. Иногда человек теряет сознание из-за резкой физической активности, особенно если организм не был к ней готов.
Как определить обморок
Свидетели могут не сразу понять, что человек теряет сознание. Однако есть несколько признаков, которые помогут распознать обморок.
- Слабость и головокружение. Человек пытается ухватиться за что-то, ищет опору, выглядит неустойчиво, начинает падать.
- Потемнение в глазах. Пострадавший может сообщать о том, что у него потемнело в глазах, или начинает тереть глаза или лицо, пытаясь справиться с этим неприятным ощущением.
- Бледность и холодный пот. Это признаки снижения кровяного давления и кислородного голодания.
Обычно обморок длится от 10 до 30 секунд, после чего человек приходит в себя.
Первая помощь при обмороке
Если вы определили, что у человека обморок, нужно:
- уложить человека спиной на ровную поверхность; если это невозможно, нужно найти подходящее место и помочь ему сесть;
- поднять ноги на 20–30 см, это улучшит приток крови к мозгу; положение пациента при обмороке — один из важнейших факторов помощи;
- обеспечить доступ свежего воздуха: необходимо расстегнуть верхнюю одежду, ослабить ремни, галстуки и другие стягивающие предметы, чтобы ничто не мешало дыханию; если обморок случился в помещении, открыть окна или включить вентилятор (кондиционер);
- если человек не приходит в сознание в течение одной-двух минут, при этом плохо прощупывается пульс, нужно немедленно вызвать скорую помощь;
- не давать еду, но предложить немного жидкости; когда пострадавший придет в сознание, нельзя предлагать ему твердую пищу, лучше дать немного воды или сладкого чая;
- после того как человек пришел в себя, важно обеспечить ему правильное положение, чтобы предотвратить повторную потерю сознания; не стоит сразу поднимать его на ноги, лучше всего, если он полежит некоторое время, а затем медленно сядет, при необходимости опираясь на что-нибудь.
Что нельзя делать при обмороке
Помогая пострадавшему при обмороке, важно избежать ошибок, которые могут усугубить его состояние или затруднить восстановление. Категорически не рекомендуется:
- трясти человека и хлопать его по лицу, это распространенное заблуждение, но такие действия могут только ухудшить состояние;
- поливать холодной водой — резкое воздействие воды может привести к спазму сосудов и усугубить ситуацию;
- давать нюхать нашатырный спирт; вдыхание нашатырного спирта — спорная практика, которая может вызвать нежелательные последствия, особенно у людей с заболеваниями дыхательных путей;
- поднимать человека сразу после обморока — это может привести к повторному ухудшению состояния.
Профилактика повторных обмороков
Чтобы предотвратить новые случаи потери сознания, важно следовать простым рекомендациям.
- Регулярно пить воду. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальное артериальное давление.
- Правильно питаться. Питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством сахара и минералов. Пропуск приемов пищи и снижение уровня сахара в крови могут вызвать слабость и потерю сознания.
- По возможности стараться избегать ситуаций, вызывающих резкое эмоциональное или физическое перенапряжение.
- Избегать перегрева и душных помещений. Проветривать помещения и не находиться долго на солнце.
- Не подниматься резко из горизонтального положения в вертикальное.
- Носить компрессионные чулки для улучшения кровообращения в ногах.
Когда необходимо обратиться к врачу
Помимо распространенных факторов, таких как стресс, физическое истощение или низкий уровень сахара в крови, существуют редкие, но опасные состояния, которые могут вызывать обмороки.
Аритмии — это нарушения сердечного ритма, при которых сердце начинает биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. Такие состояния могут серьезно влиять на кровоснабжение мозга, приводя к кратковременной потере сознания.
Если обмороки связаны с аритмией, это может указывать на необходимость серьезного медицинского вмешательства, вплоть до имплантации кардиостимулятора. Инсульт и транзиторная ишемическая атака (так называемый мини-инсульт) тоже могут вызвать кратковременную потерю сознания.
Эти состояния требуют немедленной медицинской помощи. Если обморок сопровождается такими симптомами, как слабость в конечностях, нарушение речи или координации, это может свидетельствовать о начале инсульта, и незамедлительное обращение к врачу может спасти жизнь.
Необходимо также провести медицинское обследование, если:
- обмороки происходят регулярно без очевидных причин;
- обмороки длятся более минуты;
- после восстановления сознания пострадавший испытывает боль в груди, головокружение или затрудненное дыхание.
Как помочь себе при обмороке
Первым делом нужно научиться распознавать признаки приближающегося обморока. Вам действительно грозит потеря сознания, если вы чувствуете:
- головокружение или неустойчивость;
- потемнение в глазах или "мушки" — черные или цветные точки перед глазами;
- слабость и ощущение ватных ног — резкое снижение силы в мышцах, желание сесть или прилечь;
- тошноту — она часто сопровождает падение артериального давления или уровня сахара в крови;
- потливость даже при нормальной температуре окружающей среды;
- зевоту или учащенное дыхание — признаки того, что организму не хватает кислорода;
- шум в ушах или ощущение давления в голове.
Если есть хотя бы часть этих неприятных ощущений, действуйте незамедлительно.
- Сядьте или лягте. Удобное и безопасное положение предотвратит возможные травмы при обмороке.
- Поднимите ноги. Это поможет улучшить кровоснабжение мозга и избежать обморока.
- Дышите глубоко. Постарайтесь успокоиться и дышать глубоко, чтобы нормализовать уровень кислорода в крови.
- Выйдите на свежий воздух. Если вы находитесь в душном помещении, постарайтесь как можно скорее выйти на улицу или открыть окна.
- Попросите о помощи. Не стесняйтесь попросить кого-нибудь открыть окно или помочь вам сесть в безопасное место.
Мифы об обмороках
Существует несколько популярных мифов, связанных с обмороками. Так, многие считают, что обмороки не опасны и всегда проходят сами по себе. На самом деле обморок может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания или неврологические нарушения. Также ошибочно полагать, что человек всегда приходит в себя за пару минут. Иногда требуется более длительное восстановление, и в этот период важно быть внимательным и осторожным.
Еще один миф — необходимость немедленно использовать средства с резкими запахами, такие как нашатырный спирт, чтобы привести человека в чувство. На практике это не только не обязательно, но и может привести к отравлениям и травмировать дыхательные пути.
Знание основ оказания первой помощи при обмороке и умение вовремя среагировать в экстренной ситуации — важный навык, который может спасти жизнь. Если состояние пострадавшего вызывает беспокойство или сомнение, несмотря на оказанную ему первую помощь при потере сознания, необходимо вызвать скорую помощь или стимулировать его в ближайшее время обратиться к врачу.