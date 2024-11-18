Нарколог рассказал о смертельных рисках курения

Курение многократно повышает риск смертельных осложнений сахарного диабета. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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— Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы, — предупредил Холдин в беседе с «Радио 1».

У диабетиков-курильщиков, имеющих дополнительные факторы риска (высокий холестерин, гипертония, возраст старше 40 лет), риск инфаркта или инсульта возрастает в десятки раз. Однако отказ от курения значительно снижает эти риски даже при наличии сахарного диабета, заключил эксперт.

Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур рассказала о разнице между 1 и 2 видами диабета.