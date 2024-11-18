Как распознать непрофессионального стоматолога

Стоматология – место, где бывает каждый, но некоторые боятся не только цен, но и врачей. О том, как определить недобросовестного специалиста, — в материале «Вечерней Москвы».

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Договор

Если перед началом лечения врач не решается подписать договор, это заслуживает внимания. В документе прописываются все условия: вид процедур, стоимость, гарантии и обязательства клиники. Договор обеспечивает юридическую защиту от некачественного обслуживания.

Рекомендации

Если стоматолог предлагает сразу приступить к лечению без осмотра или рентгена, то это также повод обеспокоиться. Диагностика необходима для выявления диагноза и правильного подбора терапии.

Платежи

Порядочные стоматологи предупреждают о всех возможных расходах во время лечения, чтобы пациент был к ним готов и смог выбрать подходящий для себя вариант. Хороший врач не будет неожиданно навязывать дорогостоящие услуги, которые стали резко необходимы без каких-либо альтернатив.

Второе мнение

Еще один «тревожный звоночек» — недовольство врача по поводу желания пациента обратиться к еще одному специалисту. Профессионал, уверенный в своих навыках, спокойно отнесется к тому, что человек хочет убедиться в правильности лечения.

Боль и дискомфорт

Если пациент сообщает о дискомфорте во время лечения, а врач игнорирует это, это говорит о низком уровне эмпатии и профессионализма.

Документы

Каждая клиника обязана иметь лицензию на медицинскую деятельность, в том числе — разрешение на использование наркоза, диплом и сертификат врача-анестезиолога. Помимо этого, можно потребовать сертификаты и дипломы лечащего стоматолога. Также учреждение должно иметь документы на материалы и оборудование, которые подтверждают, что они безопасные и проверены специалистами.