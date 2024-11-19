Первые биорастворимые импланты доставили в российские больницы

В российские клиники поступила первая партия отечественных биорезорбируемых имплантов из магниевого сплава MgSorb, разработанных в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). Пробные образцы направили в больницы Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. По словам Максима Медведева, врача и коммерческого директора компании-партнёра, врачи уже оставили положительные отзывы после успешных операций.

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MgSorb — уникальный материал, который полностью растворяется в организме, не причиняя вреда. Его свойства включают не только биосовместимость, но и способность способствовать восстановлению костной ткани и снижать риск инфекций, что доказано экспериментально. Производство спиц было организовано в инновационно-технологическом парке ТГУ в сотрудничестве с компанией «Медицинская торговая компания» в рамках федеральной программы по созданию передовых инженерных школ.

В ноябре 2024 года ТГУ планирует начать выпуск винтов из магниевого сплава, расширяя линейку медицинских изделий. Дмитрий Мерсон, руководитель НИИ прогрессивных технологий, отметил, что на базе университета будет создан полный цикл производства сертифицированных имплантов и заготовок для них. Ректор ТГУ Михаил Криштал подчеркнул, что проект вырос из масштабной научной работы под руководством ведущего специалиста Алексея Виноградова, а разработка сплава велась совместно с крупными партнёрами, включая научные институты и металлургические предприятия.