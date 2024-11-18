Доктор назвал шесть причин для срочного обращения к маммологу

На первых стадиях рака молочной железы боль не ощущается, предупреждают специалисты. На опасную патологию могут указывать другие признаки. О тревожных симптомах «Клопс» узнал у московского врача-онколога, маммолога, хирурга, кандидата медицинских наук Владимира Воротникова.

Каждую секунду в организме происходит естественное деление клеток. Сбой может случиться внезапно и на любом этапе, отметил доктор.

«Коварство рака молочной железы в том, что в 98% случаев на начальной стадии заболевания женщины не испытывают каких-либо болезненных ощущений», — обратил внимание онколог.

Понять, что пора незамедлительно обратиться к маммологу, можно при появлении некоторых симптомов. Врач Воротников выделил шесть самых распространённых признаков, за которыми может скрываться рак.

Узел или уплотнение в груди, подмышкой; Изменение размера, формы или плотности груди; Появление кровянистых или любых других выделений из соска; Сыпь в области ареолы, изменение внешнего вида кожи груди; Втянулся сосок; Отёчность груди, боль в молочной железе или соске.

Как показывает практика, в большинстве случаев новообразования оказываются доброкачественными, успокоил специалист. Например, втянутые соски часто являются симптомом мастита или папилломы молочных протоков.

«Однако игнорировать посещение маммолога не стоит. От того, насколько быстро будет произведена диагностика, зависит дальнейший прогноз заболевания», — пояснил онколог.

Врачи настоятельно рекомендуют женщинам старше 40 лет раз в год проходить маммографию, а дамам моложе 35 лет — делать УЗИ молочных желёз.

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