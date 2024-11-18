Флеболог назвал беременность «триггерным фактором» развития варикоза

В период вынашивания ребёнка лечить заболевания вен сложнее.

Рекомендуется внимательнее относиться к сосудам до зачатия.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.

«Беременность является триггерным фактором и провоцирует развитие варикозной проблемы. Даже, наверное, не столько развитие, сколько её прогрессирование. Потому что это плод, этот плод сдавливает полую вену, подвздошные вены, соответственно, повышает венозное давление в нижних конечностях, разрушаются стенки клапана, и в дальнейшем это приводит к варикозной болезни. Иногда женщины отмечают, что после родов у них всё устаканилось, то есть проходят все симптомы. Но в целом беременным тоже стоит обращать внимание, и при планировании беременности тоже важно. Мне бы хотелось, чтобы девушки были более внимательны к своим сосудам. К сожалению, периодически к нам попадают пациентки, беременные, у которых уже развиваются осложнения. То есть они не обращали внимание на свои ноги, забеременели, и уже во время беременности возникли осложнения, с которыми гораздо сложнее уже бороться, учитывая статус».

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