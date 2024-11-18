Врач назвала самые опасные осложнения от пневмонии

Перенесенная в пожилом возрасте пневмония может принести серьезный вред организму. Главный гериатр Депздрава Москвы, профессор кафедры болезней старения факультета дополнительного образования Пироговского университета Надежда Рунихина в беседе с Национальным информационным агентством отметила, что заболевание может быть опасным из-за развития различных осложнений.

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«Пневмония поддается лечению благодаря грамотным пульмонологам и хорошему арсеналу антибиотиков. Однако у пациентов старшего возраста состарена иммунная система, которая должна защищать от бактериальных, вирусных и других видов пневмонии. По этой причине организм и дает сбой», — отметила Рунихина.

Гериатр уточнила, что люди в пожилом возрасте могут болеть пневмонией в три-пять раз чаще, чем молодые. При этом часто заболевание возникает как вторичная бактериальная инфекция после гриппа или коронавируса. Увеличивают риски развития осложнений сахарный диабет, проблемы с бронхолегочной и сердечно-сосудистой системами, болезни почек.