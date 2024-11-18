В России не ожидается роста заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе Коксаки. Об этом сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора в понедельник, 18 ноября.

Вероятность очередной эпидемии крайне мала, поскольку Коксаки распространяется не так активно, как корь, ветрянка или COVID-19. По этой причине против вируса пока нет вакцины. Кроме того, заразившись одним из видов Коксаки однажды, человек получает устойчивый иммунитет.

Симптомы заболевания схожи с ОРВИ, у некоторых пациентов оно протекает незаметно. В других случаях появляются высыпания на слизистых (чаще всего язык и горло), а также на пятках и ладонях. Вирус может вызвать осложнения, например, менингит, энцефалит или миокардит. Особенную опасность он представляет для беременных, поскольку у ребёнка могут появиться врождённые пороки сердца, мочеполовой, центральной нервной и пищеварительной систем.