Правительство выделило 5,5 миллиардов рублей на борьбу с диабетом

Правительство России выделило порядка 5,5 млрд рублей на меры по борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 млрд рублей", - сказал он.

Большая часть средств пойдет на создание и развитие региональных эндокринологических центров и медицинских школ для больных диабетом, а также на их оснащение.

Предусмотрены ресурсы на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях. Туда поступит современное оборудование для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациентов.

Далее Мишустин заслушал доклад профильного вице-премьера Татьяны Голиковой. Он отметил важность обеспечения пациентов с диабетом всем необходимым и улучшения качества их жизни.