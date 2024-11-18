Какие болезни пожилых людей трудно выявить на раннем этапе

Некоторые болезни, развивающиеся у людей «серебряного» возраста, не сразу дают о себе знать. Первичные симптомы списываются на незначительное недомогание. В случае с большинством диагнозов важно не упустить момент и вовремя начать лечение. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

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«Многие болезни пожилых граждан связаны с нервной системой. Согласно статистике ВОЗ, более 55 млн человек по всему миру страдают от утраты когнитивных и практических навыков. Это примерно 5% мужчин и 8% женщин с подтвержденной деменцией. Она зачастую незаметна на первоначальных этапах: человек постепенно теряет способность к абстрактному мышлению, ориентированию в новых местах и запоминанию информации, становится замкнутым и иногда неопрятным. В целом поведение приобретает странные черты. Затем болезнь прогрессирует: утрачиваются мыслительные функции и способность к самообслуживанию», - объяснила собеседница издания.

Кроме того, с возрастом более уязвимой становится и сердечно-сосудистая система. По словам Натальи Балан, люди старше 60 лет часто страдают от повышенного кровяного давления. Среди симптомов, указывающих на проблему, значится неустойчивость при ходьбе, регулярная головная боль со звоном в ушах и постоянным ощущением усталости. Без лечения это состояние может перерасти в критическую фазу.

«Сердечная недостаточность, в свою очередь, связана как с трансформациями самого сердца, так и кровеносных сосудов. Симптомы - быстрая утомляемость, проблемы с четкостью зрения, движением и интеллектуальными способностями», - отметила специалист.

Не менее важно отслеживать состояние опорно-двигательной системы.

«Чем больше нагрузок воздействовало на сустав на протяжении всей жизни, тем выше риск заболевания. На развитие артрита могут повлиять аллергии, инфекции, нарушенный обмен веществ, наследственность. Все начинается с утренней скованности и нарушения подвижности, хруста и боли. Иногда возникают покраснения и припухлости, над суставом локально повышается температура», - сообщила Наталья Балан.

Во всех упомянутых случаях важно обращаться к врачу и проходить диагностику, чтобы предотвратить серьезные последствия.