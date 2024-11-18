Гериатр рассказала об опасности пневмонии для пожилых людей

Заболеваемость пневмонией среди лиц пожилого возраста выше, чем среди молодых, при этом, для возрастных людей заболевание представляет наибольшую опасность. Из-за сопутствующих заболеваний и ослабления иммунной системы патология часто вызывает тяжелые осложнения.

Надежда Рунихина, зам. директора по гериатрии Российского геронтологического научно–клинического центра Пироговского Университета, главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры болезней старения Факультета дополнительного образования Пироговского Университета, д.м.н., доцент объяснила, в чем опасность пневмонии для лиц пожилого и старческого возраста.

С возрастом происходит старение иммунной системы, которая призвана защищать от бактериальных, вирусных и других пневмоний. Из-за этого заболеваемость пневмонией в старшем возрасте в 3 – 5 раз выше по сравнению с людьми молодого возраста.

Чаще пневмония развивается как вторичная бактериальная инфекция после респираторных вирусных инфекций, гриппа или ковида. Такое состояние имеет крайне неблагоприятный прогноз, если речь идет о пожилых людях. Опасность здесь представляет не только высокая заболеваемость, но и высокая смертность от пневмонии.

Как правило, люди в возрасте – это мультиморбидные пациенты, имеющие набор сопутствующих заболеваний. Обычно это хронические заболевания бронхолегочной системы, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, заболеваний почек. Все это влияет на риски осложнений и неблагоприятные исходы при развитии пневмонии.