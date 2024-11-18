Малышева призвала не ходить к психологам при депрессии

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегла россиян от обращения к психологам при депрессии. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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«Я хочу вещь сказать очень важную: не ходите к психологам! Они вообще понятия не имеют о клиническом течении болезни», — дала Малышева совет пациентам с депрессией.

Медик также призвала россиян не бояться приема антидепрессантов.

«В одном случае: если они назначены профессиональным психиатром», — подчеркнула врач.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, рассказал, что депрессия увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, по словам Малышевой, депрессия повышает риск развития слабоумия.

«Хотите жить с хорошим настроением, лечите депрессию под руководством психиатра», — посоветовала медик.

Ранее Малышева высказалась о работе психологов. Врач заявила, что категорически против психологов. По ее мнению, психологи не отличают норму от патологии.