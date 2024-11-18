Гастроэнтеролог рассказал, что провоцирует вздутие живота

Декабрь – новогодний месяц, сопровождающийся застольями. Наравне с положительными эмоциями у праздничных трапез может быть один неприятный побочный эффект – вздутие живота. Врач рассказал, что чаще всего провоцирует этот симптом и как с ним бороться.

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Вздутие живота, ощущаемое как давление, распирание живота из-за избыточного скопления газов в кишечнике, может длиться от нескольких минут до нескольких часов – в зависимости, что его вызвало. Наиболее распространенные причины связаны с пищей, но вздутие может возникать и на фоне приема лекарств, дисбаланса кишечных бактерий, изменений перистальтики кишечника, запорами, нарушения взаимодействия кишечника и головного мозга (изменение чувствительности нервов) – такие причины назвал гастроэнтеролог из Медицинского колледжа Бэйлора, доктор Дэвид Шафрон.

Два главных виновника вздутия из продуктового ряда – лактоза и фруктоза. Врач пояснил, что с возрастом у многих теряются ферменты, необходимые для переваривания этих углеводов, что и приводит к вздутию. Среди продуктов наиболее вероятнее приведут к вздутию спаржа, цветная капуста, чеснок, лук, грибы, яблоки, вишня, манго, персики, груши, арбуз, нут, пшеничная мука, макаронные изделия, сливочный сыр, коровье молоко, овсяное молоко, соевое молоко, фасоль, тофу, колбаса, кешью, фисташки. Сахарозаменители, такие как ксилит или сорбит, также могут вызвать вздутие живота.

Со вздутием наверняка сталкивался каждый человек в своей жизни, однако, если этот симптом повторяется чаще раза в неделю, имеет смысл начать вести дневник питания, чтобы определить, что именно его провоцирует. Помочь предотвратить вздутие могут изменения в рационе и физические упражнения, которые активизируют перистальтику и нормализуют тонус кишечника.

Если вздутие ощущается слишком сильно, сопровождается другими симптомами – болью, рвотой, потерей веса – это повод обратиться к врачу.