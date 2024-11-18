Чума XXI века для мужчин. Как в России лечат рак простаты?

17 ноября во всем мире отмечают День борьбы с раком предстательной железы. Это самое распространенное и одно из самых коварных онкологических заболеваний у мужчин. Корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов выяснял, как защититься. Уникальная высокотехнологичная операция. Радиологический научный центр под Калугой. У пациента опухоль предстательной железы. Его спасение – брахитерапия. Контактный лучевой метод, сродни работе снайпера. Прямо в опухоль через игольчатые трубки вводят радиоактивный изотоп, кобальт-60. Он адресно и в упор расстреливает раковые клетки. Затем источник радиации возвращают в аппарат.

«Изначально источники ставили внутрь представительной железы, они там оставались, работали внутри пациента, а на данный момент современная методика лечения, источник находится внутри аппарата», – отметил врач-онколог, радиотерапевт МРНЦ им. А. Ф. Цыба, филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Виталий Бирюков.

Эффект моментальный. Пациент в сознании. Уже на следующий день выписка домой.

«Это хороший, прогрессивный, щадящий метод. То есть как мужчина я никак не пострадаю. То есть вылечиться, там, ну почти 99% излечивается», – рассказал пациент МРНЦ им. А. Ф. Цыба, филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Сергей Смирнов.

Рак предстательной железы – чума XXI века для мужского населения планеты. При том, что прогресс на месте не стоит, технологии передовые.

«Как и любой рак в принципе, если диагностировать на ранней стадии, то у нас довольно-таки безупречные результаты лечения пациента. И можно вылечить полностью пациента, и может пациент забыть об этом онкологическом заболевании, о раке предстательной железы на всю жизнь!» – отметил врач-уролог, онколог, кандидат медицинских наук Владимир Лекарев.

Если бы не одно «но». Безответственность самих пациентов губит. Слишком поздно приходят на прием.

Еще несколько лет назад самым часто встречающимся видом рака у мужчин был рак легкого. С прошлого года в России цифры другие. По данным Минздрава, на первое место вышла аденокарцинома предстательной железы – почти 20% (19,1%) из всех диагностированных случаев. Рак легкого сместился на второе место, 14,5%. Последние несколько лет ежегодно около 60 тысяч случаев выявляют.

Больше всего заболевших в возрасте от 50 до 70 лет. Болезнь коварна: вначале вообще ничего не болит, и даже на второй стадии многие описывали дискомфорт как терпимый, когда уже жизнь под угрозой. И тут психология виновата: место деликатное, вот и не идут обследоваться. До последнего.

Простата – железа наружной секреции, есть только у мужчин. Она расположена под мочевым пузырем и спереди от прямой кишки. Через нее от мочевого пузыря проходит начало мочеиспускательного канала. Вот почему опухоль в этом органе вначале приводит к проблемам с мочеиспусканием. Она вырабатывает основу семенной жидкости. Вокруг нее кровеносные сосуды и нервные пучки, отвечающие за эрекцию. При поздно обнаруженном раке – полное удаление простаты. В отдельных случаях это грозит серьезными постоперационными осложнениями.

«После удаления предстательной железы есть две проблемы, мы все знаем. Это недержание мочи и эректильная дисфункция. По всем мировым данным, на сегодняшний день вероятность восстановления эректильной функции после удаления предстательной железы составляет около 25% Это связано с тем, что, когда мы удаляем предстательную железу в стандарте, мы удаляем все нервнососудистые пучки. По всем мировым данным, на сегодняшний день вероятность восстановления эректильной функции после удаления предстательной железы составляет около 25%», – отметил врач Владимир Лекарев.

А это Москва. Прием в онкоцентре на Каширке, Национальном медицинским исследовательском центре имени Блохина. Арнольду Семенычу через месяц 87 лет стукнет. На здоровье никогда не жаловался, вредных привычек нет, да еще и спортсмен, заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фехтованию. Ему три года назад случай и жизнь, и здоровье спас.

«Я всегда чувствовал себя хорошо. Потом были, как у всякого мужика, позывы, мочеиспускания и так далее. Иду случайно, вижу лабораторию ЦМД, думаю, давай зайду. Я зашел, говорю, можно мне вот сделать, ну она говорит, никаких проблем. Ну я сделал вот анализы», – рассказал пациент ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Арнольд Круглянский.

Исследования выявили рак предстательной железы. Он несколько лет лечился в Германии. Заболевание прогрессировало. Врачи заявили, что больше помочь не могут. Вернулся в Москву. Сотни специальных процедур позади, четыре курса лучевой терапии. И вот анализы, как у молодого, стойкая ремиссия. Если бы тогда анализ не сделал, не сидел бы здесь, говорит. И ведь то же самое у его друга нашли, который тогда к врачу не пошел.

«Молодой, ему сейчас было бы, вот он два года назад умер. Знаете причину? Лень», – объяснил пациент Арнольд Круглянский.

Анализ, который спас жизнь пациенту Круглянскому, называется ПСА – простатический специфический антиген. Белок, который вырабатывается клетками простаты и служит индикатором ее состояния.

«Если уровень ПСА у мужчины выше 4 нг на мл, то ему нужно привести комплекс исследований, для того чтобы исключить рак предстательной железы», – рассказал Владимир Лекарев.

Многие известные люди с этим недугом боролись, что называется, на публику. Агитировали мужчин регулярно проходить осмотр. Например, известный американский киноактер Роберт Де Ниро еще в 2003-м публично заявил, что у него нашли рак простаты. А лечение прошло успешно лишь потому, что сдал анализы и заболевание успели «поймать» на ранней стадии. А вот русскому художнику Казимиру Малевичу, британскому премьеру Уинстону Черчиллю, французскому президенту Франуса Миттерану не повезло. Медицина тогда еще не умела так хорошо выявлять и лечить этот вид рака.

Теперь диагностика и современные методы решают. В США глава Пентагона вернулся с очередного больничного после операции на простате. А в Британии король Карл III в свои 76 с начала этого года успешно борется с этой болезнью. Онкология род Виндзоров давно преследует. И будет продолжать. Фактор наследственности доказан. Причем как про мужской, так и по женской линии. Риск возрастает вдвое, если в семье был хотя бы один случай рака предстательной железы, рака яичников или молочной железы. А если у двоих родственников первой линии (например, отца и брата) был рак простаты, опасность заболеть уже в пять раз выше. Таким людям обязательно нужно сдать еще один анализ. Он так и называется – определение мутации в трех видах генов – BRCA1, BRCA2 и CHEK2. Нужно сдать кровь. Результат через три-четыре дня.

Не реже двух раз в неделю по каждому сложному пациенту здесь консилиум из онкологов разных специальностей.

«Обязательно участвует химиотерапия, онколог, лучевой уролог, радиолог, специалисты ядерной медицины, если обсуждается возможность ядерной технологии», – отметила кандидат медицинских наук, онколог, радиолог, заведующая отделением радионуклидной терапии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Тамара Гелиашвили.

Ядерная медицина чудеса творит и в лечении, и в диагностике. В России новые препараты для выявления пораженных клеток.

«Надо понимать, что возможности увидеть метастазы у нас не так много. Вот эти очаги, которые лежат отдельно, хаотично, их достаточно много, это очаги уже опухолевые. То есть вот эти вот черные точки на этом изображении – это метастазы», – показал радиолог отдела радионуклидной диагностики и терапии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Ильяков Вадим Сергеевич.

2/3 случаев метастазов и летального исхода это случаи, когда мужчина слишком поздно обратился к врачу. Хирурги рак предстательной железы лечат тремя способами. Три вида операций – открытая, когда хирург делает большой разрез и работает скальпелем напрямую. Лапроскопический, когда все манипуляции проводят через небольшой прокол специальным инструментом. И, наконец, при помощи робота-ассистента, когда высокоточные манипуляторы с камерами являются одновременно и зрением, и продолжением руки хирурга.

Точность его работы измеряется в тысячных долях миллиметра. Робот используют в тех случаях, когда нужно удалить лишь часть предстательной железы, не задев здоровые нервы и сосуды.

«Если мы говорим о ранних стадиях заболевания, то мы хотим сохранить нашему пациенту функционал, а именно удержание, сексуальную функцию, то как раз роботизированная протатэктомия, которая позволяет делать гораздо больше манипуляций в пространстве, чем рука хирурга», – отметил врач-онколог, к.м.н., старший научный сотрудник отделения онкоурологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Климов.

Средняя цена на такую роботизированную операцию в США – 25 тысяч долларов. В Израиле – около 10. В России гражданам страны абсолютно бесплатно по федеральной квоте. 34 робота в крупных российских городах. Результат в 100% случаев успешный. При одном условии, если пациент не слишком поздно обследовался и пришел ко врачу.

Так что дорожная карта для всех мужчин, кому за 45: раз в год – визит к врачу общей практики, который выпишет направление к урологу. Тот проведет осмотр, отправит на анализы. Если они за пределами нормы, следующий специалист – онколог. После МРТ малого таза он имеет право назначить биопсию. Если она подтверждает рак, после консилиума врачей определяется алгоритм лечения и место его проведения. И главное в этой памятке: от рака предстательной железы ни один взрослый мужчина не застрахован – ни больной, ни здоровый, ни бедный, ни богатый. Лучше перестраховаться, чем не доглядеть.