О смертельной опасности пневмонии рассказала геронтолог Рунихина
Вспышками пневмонии запомнится осень-2024 россиянам. Они регистрировались сразу в нескольких регионах России и вызывали понятное напряжение – сообщалось, что пневмония может протекать незаметно.
Самая уязвимая категория при заболевании пневмонией – пожилые люди, прокомментировала гериатр, профессор кафедры болезней старения факультета дополнительного образования Пироговского Университета Надежда Рунихина.
«Пневмония в пожилом и старческом возрасте – крайне опасное состояние с точки зрения развития осложнений и высокого уровня смертности, –
. – Из-за старения иммунной системы заболеваемость пневмонией в старшем возрасте в 3−5 раз выше по сравнению с людьми молодого возраста».
Часто пневмония развивается как вторичная бактериальная инфекция после вирусной инфекции, например, ковида или гриппа. Ее последствия могут оказаться самыми печальными.
«Пожилые люди – это, как правило, мультиморбидные пациенты, то есть имеют набор сопутствующих заболеваний, – говорит Надежда Рунихина. – Если сравнивать человека без сопутствующих заболеваний и мультиморбидного пациента, риск развития осложнений увеличивается в 19 раз».
Добавим, ситуацию с пневмониями в нашем регионе пока можно назвать относительно спокойной. Тем не менее, о симптомах заболевания надо знать. О проявлениях болезни читайте
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