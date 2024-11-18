О смертельной опасности пневмонии рассказала геронтолог Рунихина

Вспышками пневмонии запомнится осень-2024 россиянам. Они регистрировались сразу в нескольких регионах России и вызывали понятное напряжение – сообщалось, что пневмония может протекать незаметно.

Самая уязвимая категория при заболевании пневмонией – пожилые люди, прокомментировала гериатр, профессор кафедры болезней старения факультета дополнительного образования Пироговского Университета Надежда Рунихина.

«Пневмония в пожилом и старческом возрасте – крайне опасное состояние с точки зрения развития осложнений и высокого уровня смертности, –

отметила врач

. – Из-за старения иммунной системы заболеваемость пневмонией в старшем возрасте в 3−5 раз выше по сравнению с людьми молодого возраста».

Часто пневмония развивается как вторичная бактериальная инфекция после вирусной инфекции, например, ковида или гриппа. Ее последствия могут оказаться самыми печальными.

«Пожилые люди – это, как правило, мультиморбидные пациенты, то есть имеют набор сопутствующих заболеваний, – говорит Надежда Рунихина. – Если сравнивать человека без сопутствующих заболеваний и мультиморбидного пациента, риск развития осложнений увеличивается в 19 раз».

Добавим, ситуацию с пневмониями в нашем регионе пока можно назвать относительно спокойной. Тем не менее, о симптомах заболевания надо знать. О проявлениях болезни читайте

в другом нашем материале

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