Служба здоровья в России будет развиваться по новым национальным проектам

В последние годы в нашей стране происходит глобальная трансформация сферы здравоохранения. Она опирается на национальные проекты, которые направлены на улучшение здоровья и качества жизни граждан, увеличение средней продолжительности жизни.

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В продолжение завершающихся в этом году нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" с 1 января 2025 года стартуют сразу три нацпроекта, напрямую имеющие отношение к медицине: "Продолжительная и активная жизнь", "Новые технологии сбережения здоровья" и "Семья". Работа над их наполнением продолжается, но основной "костяк" составляющих их федеральных проектов уже известен. Какие существующие тренды в развитии службы здоровья будут продолжены и что появится нового, разбиралась "Российская газета".

"За четыре года реализации нацпроекта "Здравоохранение" мы имеем самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения, а также исторически низкие значения общей младенческой смертности. Это амбициозный, крупнейший проект страны", - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации в рамках "Правительственного часа".

Необходимо было решить несколько базовых задач. Это и укрепление кадрового потенциала, и ремонт старых и строительство новых клиник, оснащение их новой техникой, а параллельно министерство занималось развитием медицинской науки, без чего невозможно создание новых лекарств и медтехнологий.

В медицине, начиная от обычных поликлиник и заканчивая федеральными клиниками, был проведен цифровой "переворот". Привычными стали дистанционная запись к специалистам и отсутствие очередей у кабинетов, электронная история болезни и электронные больничные листы. Сегодня уже 80 процентов визитов к врачам проводятся по электронной записи.

Стали привычными дистанционные форматы работы: по тяжелым, сложным случаям в любом месте врачи могут связаться с лучшими профильными специалистами в федеральных медцентрах, чтобы определить подходы к лечению. Если ресурсов на месте недостаточно для спасения жизни, используется санавиация.

"Конечно же, самые крупные затраты - это инфраструктура. С 2019 года создано более 6 тысяч медицинских объектов, суммарно поставлено более 236 тысяч единиц медицинского оборудования. Причем важно, что в среднем за все годы 60 процентов медтехники - отечественного производства, а в самых новых уже до 90 процентов - наше, российское оборудование. Это огромный вытягивающий эффект для развития медицинской промышленности", - отметил Михаил Мурашко.

От поликлиники и ФАПа

Опросы показывают: удовлетворенность людей медицинской помощью зависит от того, как работает ближайшая поликлиника, есть ли возможность попасть в ФАП на селе.

"Модернизация первичного звена, системно начавшаяся три года назад, уже изменила лицо регионального здравоохранения. Программой охвачен каждый третий объект первичного звена", - отметил Михаил Мурашко.

За 5 лет по нацпроекту "Здравоохранение" создано более 6 тысяч медицинских объектов, поставлено более 236 тысяч единиц медоборудования.

И это не только реорганизация существующих и строительство новых поликлиник, сельских амбулаторий и ФАПов. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями была поставлена глобальная задача: профессиональный онколог должен быть в ближайшей доступности. После лечения в стационаре пациента должен "подхватить" и наблюдать по месту жительства врач-онколог.

Для этого было построено 15 онкодиспансеров, открыто и оснащено 548 центров амбулаторной онкологической помощи. Буквально на днях открылся корпус областного онкодиспансера в Мелитополе. Сегодня многие виды химиотерапии можно получить, не уезжая в областной центр или столичную клинику, а оставаясь дома - в дневном стационаре.

Кардиологическая программа - тоже важнейшая.

"Для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями переоснащено около 650 сосудистых центров и открыто новых более 100", - отметил Мурашко.

Большое развитие получила и детская медицина. За четыре года построена 21 детская больница, а более чем в 2700 детских поликлиниках создана современная инфраструктура и развивается реабилитационная база. Создана многоуровневая система родовспоможения.

Промежуточные итоги

Благодаря улучшению организации медпомощи удалось многое: снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. Увеличилась пятилетняя выживаемость онкологических больных.

"Мы достигли исторических минимумов младенческой смертности, и при этом почти на 25 процентов снизилась детская смертность в целом", - подытожил Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что эта работа шла по четкому плану: программа сердечно-сосудистой помощи, онкопрограмма, развитие диспансеризации и диспансерного наблюдения за хрониками, развитие детской медицины и так далее. Но хорошие результаты достигнуты благодаря синергии "на всем пути пациента - от первичного звена до высокотехнологичной помощи".

Кадры решат все

Самым сложно восполняемым ресурсом в отрасли здравоохранения являются кадры. Подготовка, обучение, привлечение и сохранение медицинских кадров - это комплексный вопрос. Во-первых, это обучение. Увеличен целевой прием студентов: доля целевых мест превысила 70 процентов, а по ряду дефицитных специальностей в ординатуре она еще выше. Второе направление - это привлечение кадров на село. Для него реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Со времени их начала в программах приняли участие более 65 тысяч медицинских работников. Третье ключевое направление - сохранение кадров как внутри региона, так и стимулирование их к работе в медицинских организациях первичного звена.

В прошлом году впервые сокращение числа врачей в системе здравоохранения было наконец приостановлено. Более того, был получен прирост в 7,5 тысячи специалистов.

Регионы действуют во многом самостоятельно: предлагают медикам различные меры социальной поддержки. Кроме того, введены специальные социальные выплаты, их получает почти один миллион медицинских работников.

Новые федеральные проекты посвящены борьбе с сахарным диабетом, вирусным гепатитом С и другими социально значимыми заболеваниями.

"По-прежнему пока остается проблема диспропорции в кадрах. Общее количество врачей в стране, казалось бы, высокое, но именно диспропорция в ряде населенных пунктов и ограничивает возможности развития здравоохранения, и проблема пока стоит очень остро", - признал министр.

Но отметил и еще один важный, по его мнению, результат - устойчиво растущий тренд удовлетворенности населения медицинской помощью.

"Почему это так важно? Потому что это доверие между медицинским работником и человеком. Такие пациенты активнее вовлекаются в профилактику, и в этом, конечно же, есть резерв по дальнейшему росту продолжительности жизни", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Что предстоит сделать

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" состоит из 11 федеральных проектов. Из них пять продолжают направления завершающегося нацпроекта "Здравоохранение". Три проекта интегрированы из реализуемых в данный момент федеральных проектов и инициатив социально-экономического развития, их дополняют три новых.

Одна из ключевых целей нового периода - достижение национальной цели повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (а в дальнейшем и рост этого показателя до 80 лет). При этом акцент делается, и это отражено в названии программы, на необходимости добиться увеличения ожидаемой продолжительности именно здоровой, активной жизни. Кроме того, ставится цель устранения значительной разницы в продолжительности жизни городских жителей и селян.

"Для этого нам понадобятся новые инструменты. Прежде всего, о самом главном - смене парадигмы лечения на парадигму здоровья. Активное долголетие на 60 процентов зависит от образа жизни. Поэтому в рамках нового нацпроекта разрабатывается федеральный проект "Здоровье для каждого". Запланирована модернизация 500 центров здоровья. Функционал этих центров также будет "перезагружен" - кроме традиционных задач по выявлению факторов риска заболеваний и диспансерного наблюдения, добавится составление индивидуальных программ здорового образа жизни, питания, профилактика ожирения и диабета и многое другое", - рассказал министр.

В том же ключе продолжится модернизация первичного звена. В рамках нового ее этапа будет создаваться, по сути, комплексный медицинский сервис с максимально широким функционалом, направленным не только на лечение, но прежде всего - на профилактику хронических заболеваний.

Следующий блок - продолжающиеся федеральные проекты. Как и раньше, внимание уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые по-прежнему лидируют в структуре смертности. Проект ставит задачу усилить профилактику, повысить охват пациентов льготной лекарственной программой - для вторичной профилактики после сосудистых катастроф.

Продолжится и программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые занимают второе место в структуре смертности. В планах - создание в России единой радиологической службы; развитие региональных онкологических служб и системы маршрутизации пациентов. Серьезное место отводится медицинской реабилитации - она закрепляет успех, достигнутый во время лечения, снижает сроки нетрудоспособности.

"Современная инфраструктура позволит к 2030 году обеспечить реабилитацией более 8 миллионов граждан", - подсчитали в минздраве.

Новые направления

Новые федеральные проекты, ранее не входившие в нацпроект "Здравоохранение", касаются распространенных социально значимых заболеваний. Во-первых, это борьба с сахарным диабетом.

"Проект по борьбе с диабетом действует в синергии с проектом по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда же примыкает борьба с ожирением - частым спутником диабета. Многое уже делается: в 2023 году начали работать 1364 школы для больных сахарным диабетом, в которых прошли обучение более 680 тысяч пациентов. Основная задача этого федерального проекта - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом в среднем на два года к 2030 году", - отметил Михаил Мурашко.

Второе направление - федеральный проект по борьбе с хроническим гепатитом С. Предстоит продолжить формирование федерального регистра пациентов с вирусными гепатитами, обеспечить проведение исследования на антитела в рамках профилактических медосмотров, увеличить охват противовирусной терапией.

"Уже сегодня в 2,5 раза увеличивается охват лечением больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски его распространения. Все дети с гепатитом С получили лечение и войдут во взрослую жизнь здоровыми. Мероприятия федерального проекта позволят сохранить более 98 тысяч жизней", - подчеркнул министр.

Также планируется развивать экстренную помощь, включая санитарную авиацию. Эти направления раньше находились в разных федеральных проектах. Теперь решено развивать их комплексно в рамках проекта развития экстренной помощи в первичном звене. Помимо расширения службы санитарной авиации, в регионах планируется создание новых приемных отделений с современной инфраструктурой. К 2030 году планируется сократить досуточную летальность доставленных в стационар больных до 0,03 процента.

Отдельный федеральный проект посвящен подготовке кадров. В министерстве предлагают новые подходы к сокращению дефицита врачей и среднего медперсонала. Предполагается сократить сроки обучения по программам профессиональной переподготовки, использовать выездные бригады врачей в регионах. Еще одна мера - привлечь ординаторов второго года в качестве врачей-стажеров.

"Кроме того, подготовлены изменения в законодательство, направленные как на повышение качества образования, так и на повышение ответственности за неисполнение обязательств по осуществлению трудовой деятельности после целевого обучения", - отметил Мурашко.

Проект развития национальных медицинских исследовательских центров предусматривает дальнейшее их расширение. Основная цель - обеспечить доступность высокотехнологичных методов лечения более чем для 1,5 миллиона граждан вне зависимости от места проживания.

"Формат новых национальных проектов является закономерным продолжением завершающихся национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" и одновременно с этим содержит новые, важные направления, закрывающие существовавшие ранее пробелы", - заключил Михаил Мурашко.

Справка

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" нацелен на:

раннее выявление заболеваний;

увеличение продолжительности здоровой жизни;

продолжение обновления инфраструктуры;

цифровизацию отрасли через персонализированный подход к каждому пациенту.

Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья":

внедрение новых препаратов и биомедицинских технологий;

развитие дистанционной диагностики;

применение искусственного интеллекта в медицине;

укрепление профилактики заболеваний;

междисциплинарное взаимодействие ученых.

Нацпроект "Семья":