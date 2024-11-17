Названы основные «виновники» вздутия живота

Продукты с фруктозой (фруктовым сахаром), лактозой (молочным сахаром) и искусственными подсластителями чаще всего вызывают вздутие живота. Об этом изданию MedicalXpress рассказал гастроэнтеролог Дэвид Шафрон из Медицинского колледжа Бейлора.

Врач отметил, что некоторые из наиболее распространенных причин вздутия живота связаны с едой и особенностями ее усвоения организмом. Он объяснил, что двумя основными виновниками газообразования могут быть лактоза и фруктоза. В особенности часто вздутие после их употребления возникает у взрослых и пожилых людей.

По словам Шафрона, с возрастом многие люди теряют ферменты, необходимые для эффективного переваривания этих углеводов. Фруктозой и лактозой богаты спаржа, цветная капуста, чеснок, лук, грибы, яблоки, вишня, манго, персики, груши, арбуз, нут, пшеничная мука, большинство макаронных изделий, сливочный сыр, коровье молоко, овсяное молоко, соевое молоко, бобы, тофу, колбаса, кешью и фисташки.

Гастроэнтеролог добавил, что даже искусственные подсластители, такие как маннит, ксилит и сорбит, могут вызывать вздутие живота. В промышленных продуктах они используются в качестве заменителей сахара в лекарствах, пищевых добавках, кондитерских изделиях, зубной пасте и жевательной резинке.