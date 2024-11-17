Психосоматика: как подавленные эмоции выражаются в теле

Что мы делаем, когда что-то вдруг начинает болеть? Принимаем таблетку. Но ведь это все равно, что разбить лампочку, если мешает свет — хотя нужно просто поискать выключатель, который находится на стене. Нужно всегда стараться найти причину боли, а не просто глушить медикаментами симптомы.

Психосоматика изучает, как наше психическое состояние влияет на физическое здоровье. Нередко неосознаваемые или подавленные эмоции проявляются через телесные симптомы. Вот пять распространенных примеров того, как подавленные эмоции могут выражаться в нашем теле, с комментариями психолога Марии Леббен.

Головные боли и мигрени

Частые головные боли могут быть связаны с неуправляемым стрессом или выгоранием. Мигрень иногда называют «головной болью от стресса» из-за ее связи с эмоциональным напряжением. Психолог считает, что регулярное расслабление и осознанное управление стрессом могут значительно уменьшить частоту и интенсивность этих головных болей.

Боли в спине и шее

Боли в верхней части спины и шее часто ассоциируются с переносом «эмоционального груза» (не случайно есть выражение «взвалить проблемы на свои плечи»). По словам Марии, «хронические боли в этих областях могут усилиться или возникнуть на фоне переживаний вины, гнева или неуверенности». Йога и медитация могут помочь снять напряжение в этих частях тела, уменьшив болевые ощущения.

Желудочно-кишечные проблемы

Связь между стрессом и проблемами с пищеварением хорошо известна специалистам. Стресс может вызвать или усугубить такие состояния, как синдром раздраженного кишечника, гастрит и даже язвенную болезнь.

«Эмоциональное благополучие может существенно улучшить пищеварительное здоровье», — подчеркивает психолог.

Кожные заболевания

Кожа часто реагирует на эмоциональные расстройства. Псориаз, экзема и другие дерматологические проблемы могут обостряться в периоды сильного стресса или эмоциональных потрясений. Эксперты рекомендуют практики повышения самосознания и стрессоустойчивости, чтобы помочь справиться с этими состояниями.

Сердечно-сосудистые заболевания

Хронический стресс и подавленные эмоции могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс ускоряет сердцебиение, повышает кровяное давление, что негативно сказывается на здоровье сердца. Регулярные физические упражнения, адекватный (то есть достаточный, а не как обычно) отдых и техники релаксации, пранаямы (дыхательные упражнения) и медитации могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.