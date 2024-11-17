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Психосоматика: как подавленные эмоции выражаются в теле

Что мы делаем, когда что-то вдруг начинает болеть? Принимаем таблетку. Но ведь это все равно, что разбить лампочку, если мешает свет — хотя нужно просто поискать выключатель, который находится на стене. Нужно всегда стараться найти причину боли, а не просто глушить медикаментами симптомы.

Психосоматика: как подавленные эмоции выражаются в теле
© globallookpress.com

Психосоматика изучает, как наше психическое состояние влияет на физическое здоровье. Нередко неосознаваемые или подавленные эмоции проявляются через телесные симптомы. Вот пять распространенных примеров того, как подавленные эмоции могут выражаться в нашем теле, с комментариями психолога Марии Леббен.

Головные боли и мигрени

Частые головные боли могут быть связаны с неуправляемым стрессом или выгоранием. Мигрень иногда называют «головной болью от стресса» из-за ее связи с эмоциональным напряжением. Психолог считает, что регулярное расслабление и осознанное управление стрессом могут значительно уменьшить частоту и интенсивность этих головных болей.

Боли в спине и шее

Боли в верхней части спины и шее часто ассоциируются с переносом «эмоционального груза» (не случайно есть выражение «взвалить проблемы на свои плечи»). По словам Марии, «хронические боли в этих областях могут усилиться или возникнуть на фоне переживаний вины, гнева или неуверенности». Йога и медитация могут помочь снять напряжение в этих частях тела, уменьшив болевые ощущения.

Желудочно-кишечные проблемы

Связь между стрессом и проблемами с пищеварением хорошо известна специалистам. Стресс может вызвать или усугубить такие состояния, как синдром раздраженного кишечника, гастрит и даже язвенную болезнь.

«Эмоциональное благополучие может существенно улучшить пищеварительное здоровье», — подчеркивает психолог.

Кожные заболевания

Кожа часто реагирует на эмоциональные расстройства. Псориаз, экзема и другие дерматологические проблемы могут обостряться в периоды сильного стресса или эмоциональных потрясений. Эксперты рекомендуют практики повышения самосознания и стрессоустойчивости, чтобы помочь справиться с этими состояниями.

Сердечно-сосудистые заболевания

Хронический стресс и подавленные эмоции могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс ускоряет сердцебиение, повышает кровяное давление, что негативно сказывается на здоровье сердца. Регулярные физические упражнения, адекватный (то есть достаточный, а не как обычно) отдых и техники релаксации, пранаямы (дыхательные упражнения) и медитации могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.