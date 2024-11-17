Врачи предупредили о смертельном вреде стульев, диванов и кресел

Проводить в сидячем положении более 10,5 часов в сутки вредно для сердечно-сосудистой системы, вплоть до летальных исходов. Об этом сообщили специалисты Массачусетской больницы, проанализировав данные 89 тысяч человек.

«Более 10,5 часов в день сидя, полулежа или лежа увеличивает риск сердечной недостаточности и даже смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные исследования.

За испытуемыми наблюдали в течение недели. Средний возраст участников эксперимента составил 62 года, мужчин и женщин было примерно поровну. В среднем люди сидели около 9,4 часа ежедневно.

Через восемь лет у тех, кто проводил сидя больше всего времени, проявились различные сердечно-сосудистые заболевания. Врачи советуют заменять хотя бы полчаса сидения в день на физическую активность — это поможет снизить риски для здоровья на 15%.

Ранее ученые подсчитали, что люди, рожденные в 1980–1990 годах проводят сидя в среднем более 60 часов в неделю. Это приводит к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременному старению.