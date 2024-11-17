Специалисты Роспотребнадзора ищут личинок паразитов в рыбных консервах, продающихся в магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Ранее их обнаружили в продукте «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», который выпускает ООО «Дефриз». На данный момент проверено несколько торговых точек в Москве и данной продукции на полках не обнаружили — она была снята с продажи. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как могли попасть личинки в рыбные консервы и насколько это опасно для здоровья.

Как паразиты могли попасть в консервы

По мнению специалиста, вероятнее всего, личинки изначально были в печени минтая, поэтому они оказались в консервах.

Интересно, что раньше были нормативы, которые допускали одну личинку на кусочек печени. Однако сейчас не должно быть видимых глистов в консервах. На данный момент акватории очень сильно заражены паразитами, поэтому они содержатся во всей рыбе, — уверена Соломатина.

Эксперт отметила, что на хорошем производстве, на котором соблюдается ГОСТ, рыба тщательно очищается от всех паразитов.

Но если производство не соответствует нормативам, то рыбу могли пропустить в консервы в таком виде, кишащую глистами, поэтому в банках оказались личинки, — предположила диетолог. — Личинки паразитов попадают в большинство консервов, потому что, например, круглые черви могут быть размером в несколько миллиметров и меньше. Их можно не заметить.

По словам специалиста, сейчас практически не делают консервы, как раньше, в море на судах из свежей рыбы. Их изготавливают на специальных производствах из замороженного сырья.

Замороженная рыба не теряет вкусовые качества, из нее вымораживаются все личинки. Но даже если консервы делают из свежайшей печени, их все равно должны стерилизовать. Поэтому у личинок паразитов нет шансов остаться в живых, — подчеркнула Соломатина.

Что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы

Если человек съест рыбные консервы с мертвыми личинками паразитов, они не начнут развиваться и размножаться в его организме, успокоила собеседница «ВМ».

Безусловно, неприятно открыть баночку печени минтая и увидеть там мертвые личинки. Тем не менее никаких последствий для организма не будет, — заверила диетолог.

Большую опасность представляют рыбные консервы при неправильном и длительном хранении, сообщила эксперт.

В них повышается кислотное число, а окисленные жир намного опаснее мертвых личинок паразитов. Отмечу, что живых личинок в консервах быть не может, потому что они проходят обязательную стерилизацию, — добавила Соломатина.

Летом Роспотребнадзор остановил продажу продуктов, которые, предположительно, привели к массовому отравлению людей в Москве. Причиной стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. «ВМ» выяснила, какие еще продукты могут накапливать токсичные вещества и какие заболевания они могут спровоцировать.