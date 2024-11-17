Ситуация с заражением норовирусом в Новочебоксарске стабилизировалась

Ситуация с массовым заражением норовирусом после посещения школьной столовой в Новочебоксарске Чувашии, в результате чего 208 человек обратились к медикам, стабилизировалась. Об этом сообщили в минздраве региона.

"Ситуация стабилизировалась. Новых обращений не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

В больнице остаются шесть детей. Еще 202 человека, в том числе девять взрослых, лечатся амбулаторно.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования, у заболевших обнаружена РНК норовируса. По информации Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, это наиболее распространенная причина гастроэнтерита. Следственное управление СК РФ по Чувашии по факту массового обращения за медпомощью возбудило дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). По данным администрации Новочебоксарска, образовательный процесс переведен на дистанционный режим.