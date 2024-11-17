Хирург назвал главную опасность норовируса

Заболевание, вызванное норвовирусами, характеризуется рвотой, диареей, слабостью, болями в животе, ознобом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Передается вирус фекально-оральный путем, то есть при несоблюдении правил личной гигиены.

Заболевает человек спустя два дня после заражения вирусом. Продолжительность болезни около трех-пяти дней, но человек запомнит эти дни надолго, так как его будут беспокоить тошнота и рвота, диарея по шесть раз в день без патологических примесей, слабость, боли в животе, озноб, — рассказал врач.

По его словам, обезвоживание, которое происходит в результате этого, смертельно опасно для детей. Поэтому болезнь нельзя пускать на самотек.

Механизм компенсации и устойчивости у детей не такой сильный, как у взрослых. Также у детей может пропасть диурез и участиться дыхание. Без лечения высок риск летального исхода у детишек. Лечение заключается в восполнении всего объема потерянной жидкости, — заключил Умнов.

До этого врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что протеиновые батончики лучше не давать детям, поскольку это будет большой нагрузкой для них. Такая еда не подходит в период обострения хронических заболеваний ЖКТ или острых заболеваний.