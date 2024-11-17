Курганский травматолог-ортопед Ирина Очеретина разъяснила ключевые отличия артроза от артрита. Информацию она опубликовала на личной странице в соцсети "Вконтакте".

Так, врач отметила, что артроз — это дегенеративное заболевание, связанное с износом суставов. Он может поражать как мелкие, так и крупные суставы, локализуясь исключительно в области опорно-двигательного аппарата. Боль и ограничение подвижности наблюдаются только в пораженных суставах.

Артрит же, по словам Очеретиной, относится к аутоиммунным заболеваниям и начинается с поражения мелких суставов, постепенно распространяясь на более крупные. В отличие от артроза, артрит может затрагивать внутренние органы. Характерным симптомом ревматоидного артрита является утренняя скованность.