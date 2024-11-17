В США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

Первый случай заражения тяжелым штаммом mpox (сlade I, оспа обезьян) зафиксировали в штате Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что инфицированный вернулся из Восточной Африки, где произошла вспышка заболевания. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние улучшается. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает над отслеживанием возможных контактов американца.

В августе сообщалось о первом случае заражения mpox в Швеции.