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В США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения тяжелым штаммом mpox (сlade I, оспа обезьян) зафиксировали в штате Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал CNN.

В США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян
© Lenta.ru

Отмечается, что инфицированный вернулся из Восточной Африки, где произошла вспышка заболевания. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние улучшается. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает над отслеживанием возможных контактов американца.

В августе сообщалось о первом случае заражения mpox в Швеции.

«Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка MPOX», — сказала исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл.
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