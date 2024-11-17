Инфекционист рассказал о симптомах норовируса

Этот вирус вызывает сильное расстройство ЖКТ. Как рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, эта инфекция особенно опасна для маленьких детей и людей с коморбидной патологией.

Он пояснил, что основные симптомы - рвота, высокая температура и частый жидкий стул. Из-за этого быстро развивается обезвоживание организма, что может привести к серьезным осложнениям. В некоторых случаях требуется госпитализация с назначением капельниц и других интенсивных методов лечения.

Заразиться норовирусом, по словам медика, очень легко - инфекция передается через загрязненную пищу или воду, пишут "Известия".