Что такое миодистрофия и как с ней живут
Эксперты рассказали о симптомах и причинах миодистрофии, передает издание "Горящая изба".
Миодистрофия, или мышечная дистрофия - это группа генетических заболеваний, вызывающих дегенерацию мышц и прогрессирующую слабость. Некоторые типы болезни влияют на сердце, легкие, позвоночник и желудочно-кишечный тракт. Иногда под воздействием миодистрофии оказывается механизм глотания.
Обычно диагноз ставят в детстве, но в целом миодистрофия может проявиться в любом возрасте. Больше всего распространена дистрофия Дюшенна, которая чаще всего поражает мальчиков.
Симптомы миодистрофии
Признаки проявляются, как правило, в раннем детстве, к ним относятся:
- Частые падения;
- Сложности при беге и прыжках;
- Ходьба на носках;
- Скованность и мышечные боли;
- Задержка роста;
- Сложности при поднятии из положения сидя или лежа;
- Нарушение обучаемости;
- Увеличенные икроножные мышцы.
Чтобы выявить возможное заболевание, есть простой тест, который можно провести дома. Взрослый роняет игрушку на пол и просит ребенка ее поднять. Если задание вызывает трудности, то это повод обратиться к специалисту.
Причины возникнования миодистрофии
Как правило, причина кроется в изменении генов, влияющих на мышечный белок. Болезнь может передаваться по наследству или стать следствием случайной мутации.
Лечение миодистрофии
Стандартная терапия имеет три цели: сохранение способности к ходьбе как можно дольше, замедление прогрессирования заболевания и предупреждение осложнений.
Врачи не могут восстановить утраченные мышцы и активность, однако способны действовать на опережение. Больному назначаются стероиды, витамин D и кардиопротективные препараты. Кроме того, пациент делает растяжку и спит в специальной обуви, которая фиксирует стопу в правильном положении.