Что такое миодистрофия и как с ней живут

Эксперты рассказали о симптомах и причинах миодистрофии, передает издание "Горящая изба".

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Миодистрофия, или мышечная дистрофия - это группа генетических заболеваний, вызывающих дегенерацию мышц и прогрессирующую слабость. Некоторые типы болезни влияют на сердце, легкие, позвоночник и желудочно-кишечный тракт. Иногда под воздействием миодистрофии оказывается механизм глотания.

Обычно диагноз ставят в детстве, но в целом миодистрофия может проявиться в любом возрасте. Больше всего распространена дистрофия Дюшенна, которая чаще всего поражает мальчиков.

Симптомы миодистрофии

Признаки проявляются, как правило, в раннем детстве, к ним относятся:

Частые падения;

Сложности при беге и прыжках;

Ходьба на носках;

Скованность и мышечные боли;

Задержка роста;

Сложности при поднятии из положения сидя или лежа;

Нарушение обучаемости;

Увеличенные икроножные мышцы.

Чтобы выявить возможное заболевание, есть простой тест, который можно провести дома. Взрослый роняет игрушку на пол и просит ребенка ее поднять. Если задание вызывает трудности, то это повод обратиться к специалисту.

Причины возникнования миодистрофии

Как правило, причина кроется в изменении генов, влияющих на мышечный белок. Болезнь может передаваться по наследству или стать следствием случайной мутации.

Лечение миодистрофии

Стандартная терапия имеет три цели: сохранение способности к ходьбе как можно дольше, замедление прогрессирования заболевания и предупреждение осложнений.

Врачи не могут восстановить утраченные мышцы и активность, однако способны действовать на опережение. Больному назначаются стероиды, витамин D и кардиопротективные препараты. Кроме того, пациент делает растяжку и спит в специальной обуви, которая фиксирует стопу в правильном положении.