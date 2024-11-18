Известный вуз выиграл конкурс на разработку персонализированных имплантов

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России первым среди российских медвузов победил в открытом грантовом конкурсе Минпромторга России.

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Грант в размере 300 млн рублей будет направлен на создание инжинирингового центра, который займется разработкой новых медицинских изделий на основе полимеров, в том числе персонализированных имплантов для челюстно-лицевой хирургии. Их специалисты инжинирингового центра будут разрабатывать совместно с высокотехнологичными российскими компаниями. Для реализации проекта университет дополнительно привлечет из внебюджетных средств еще 150 млн рублей. Срок реализации проекта - 2 года.

В новом центре будут заниматься разработкой медицинских изделий из полимеров с применением цифровых интеллектуальных технологий, а также созданием критически важных для практического здравоохранения комплектующих медизделий. Продукцию центра будут применять в таких сферах, как малоинвазивная хирургия в урологии, хирургия ЖКТ, абдоминальная хирургия, хирургия пищевода, акушерство и гинекология, оториноларингология, ЭКО, протезирование, ангиопластика, служба крови.

Помимо этого, центр будет разрабатывать конструкторскую документацию для персонализированных имплантов, применяемых в челюстно-лицевой хирургии и детской нейрохирургии. В этих изделиях нуждается практическое здравоохранение, отметил директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессор Магомед-Салах Газимиев.