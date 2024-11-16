Главные враги человечества: чем грозят людям вирусы

Мы еще не забыли про ковид, и этой осенью он о себе напомнил, а тут как тут другая напасть — вирус с непонятным названием Коксаки. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась выяснять, чем грозят человечеству вирусы, к академику Российской академии наук Николаю Брико.

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Инфекционные болезни, вызываемые проникновением болезнетворных микроорганизмов и вирусов, — вечные спутники человечества. В далеком прошлом они регулировали численность населения, влияли на экономику, меняли религию, тормозили развитие цивилизации, сопровождали войны и стихийные бедствия. Профессор Уильям Ослер говорил, что у людей всегда было три главных врага: голод, война и — самый ужасный — лихорадка.

Пандемия и инфодемия

Инфекционные болезни остаются с нами и сейчас. Ежедневно от них погибают 28 тысяч человек. Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, профессор и академик РАН Николай Брико объяснил «Вечерней Москвы», что эти цифры учитывают анализ только первого раздела Международной классификации болезней, но многие вирусные инфекции «разбросаны» по другим параграфам. Грипп и ОРВИ, например, отнесены к заболеваниям органов дыхания.

«Изменения клинических и эпидемиологических проявлений болезни, ее этиологической структуры происходят постоянно, — рассказывает Брико. — Сейчас доминируют вирусы и условно патогенные микроорганизмы, вызывающие болезнь при определенных обстоятельствах. Еще пару десятков лет назад мы о них ничего не слышали. Но многие новые возбудители, по сути, новые только для нас, они уже давно циркулируют среди животных»‎.

По словам академика, любая инфекционная болезнь опасна своими осложнениями. Важно, что иногда на складывающуюся эпидемическую ситуацию и связанную с ней реакцию населения может влиять информационный поток.

«Есть такое понятие "инфодемия", — продолжает профессор. — Особенно ярко она проявила себя в период ковида. На людей обрушилась лавина информации, в том числе искаженной, преувеличенной. Подверженные внушениям люди впадали в панику, в депрессию. Такая психологическая атака еще больше усугубляла болезнь»‎.

Особо опасен

Среди вирусов, каждый из которых может стать губительным как для одного человека, так и для общества в целом, есть особо опасные.

«В мировом масштабе мы можем говорить о конго-крымской геморрагической лихорадке, вирусах Эбола, Марбург, Ласса, Зика, — рассказывает Брико. — Из коронавирусных я бы назвал SARS, ближневосточный респираторный синдром MERS. Лихорадка Нипах вызывает энцефалит с очень высокой летальностью. В 2018 году был выделен так называемый вирус Х для обозначения гипотетического, сегодня неизвестного патогена, способного вызвать новую эпидемию. По большей части новые инфекции связаны с зоонозными (т.е. передающимися человеку от животных. — «ВМ») природно-очаговыми болезнями, характерными для определенных территорий»‎.

Как отмечает Николай Брико, сегодня вирусы могут перемещаться с огромной скоростью. Весь мир опутан сетью авиаперелетов. Десять часов, и вот уже инфекция перенесена из одной части света в другую, где «зажигает» новый очаг. Завезти новую заразу способен не только заболевший человек. Путешествовать могут и переносчики болезни. В основном все эти вирусные заболевания характерны для Африки и Юго-Восточной Азии. Но и в нашей стране есть чего опасаться. К примеру, той же омской лихорадки, ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. — «ВМ»), клещевого энцефалита, лихорадки Западного Нила, туляремии. Кроме того, у нас есть 11 природных очагов чумы.

«Чума находится на особом контроле, — говорит профессор. — По-другому нельзя. Если ослабить контроль, ситуация тут же осложнится. Кстати, природных очагов чумы нет только в Австралии и Антарктиде. В остальных частях света она фиксируется регулярно: 200–300 случаев заболевания людей в год. Да, сегодня она лечится, есть антибиотик. Главное, вовремя диагностировать и предпринять необходимые меры. В России случаев заражения чумой среди людей уже давно нет, природные очаги хорошо контролируются»‎.

Коварный Коксаки

Серьезные опасения в последнее время вызывает вирус Коксаки.

«Он относится к неполиомиелитным энтеровирусам, — говорит профессор. — Это большая группа антропоморфных человеческих вирусов. Вирус устойчив во внешней среде и в этом его опасность. Высокие температуры для него губительны, но в замороженном состоянии вирус сохраняется прекрасно. Хорошо он себя чувствует и в водной среде. Это довольно серьезная инфекция, имеющая полиморфные клинические проявления. Она может привести к серозному менингиту, энцефалиту, герпетической ангине. Есть также тяжелые клинические формы с поражением центральной нервной системы. Особенно восприимчивы к вирусу дети раннего возраста. Пути передачи заболевания разнообразные — грязные руки, пища, вода. Респираторные формы по типу энтеровируса передаются воздушно-капельным путем. Поэтому в организованных коллективах степень заражения может быть очень высокой. Идет работа над вакциной»‎.

До нашей эры

Многие вирусы появились задолго до человека. Тот же туберкулез выявлен у 145 000-летних животных, сохранившихся в вечной мерзлоте. Обнаружили возбудитель и в окаменелостях комаров, возраст которых составляет более 30 тысяч лет. Начиная с 1940 по 2008 год открыто 335 новых (для нас) возбудителей. За последние десятилетия — более 40. Одним из самых опасных стал свиной грипп, бушевавший в 2009 году. Нас спасает то, что не все вирусы, которыми заражается человек от животных или птиц, передаются от человека к человеку. Если они получат такую возможность, новой пандемии, и не одной, избежать вряд ли получится.

«По масштабам каждая из них может быть сопоставима с испанкой, косившей всех подряд в 1918–1919 годах, — говорит Николай Брико. — Тогда, по разным данным, от этого гриппа погибли от 40 до 100 миллионов человек. Чтобы сдерживать и мониторить ситуацию, нам нужен единый подход и на национальном, и на мировом уровне»‎.

Синтетическая биология

В век технологий меняется все, и даже вирусы. Речь идет о синтетической биологии.

«Мы можем говорить о некой непредсказуемости и непрогнозируемых проблемах, — продолжает ученый. — С развитием генетики появилась реальная возможность создания организма с измененными генетическими свойствами. Существует даже такое понятие, как "гаражная технология". То есть в литературе можно найти описание различных геномов многих вирусов и воссоздать их искусственно. И вот эти микроорганизмы — продукт генноинженерных технологий, безусловно, представляют опасность. Они могут быть устойчивыми к антибиотикам, а это серьезная угроза биотерроризма на мировом уровне. Могу привести один пример. В Мексиканском заливе, после аварии на танкере, произошел большой разлив нефти. Чтобы от нее избавиться, создали специальные бактерии, которые ее буквально пожирали. Бактерии прекрасно справились с поставленной задачей, но не остановились на достигнутом. Они стали уничтожать все живое, пока их не вынесло из залива течением. Синтетическая биология сегодня — одно из интенсивно развивающихся направлений. Но эти технологии могут быть использованы как во благо, так и во вред. Во благо их используют во всех отраслях народного хозяйства — медицине, сельском хозяйстве, ветеринарии, в том числе для создания новых лекарственных препаратов»‎.

Окончательная победа

Единственный вирус, который нам удалось победить, это натуральная оспа. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о полной ее ликвидации и прекращении иммунизации. Важную роль в этом сыграл Советский Союз: в 1958 году глобальную программу по ликвидации оспы предложил главный санинспектор академик Виктор Жданов.

«В настоящее время вирус хранится в двух лабораториях — у нас и в США, — говорит профессор. — Но мы не знаем, в каких странах он находится нелегально. Сегодня мы говорим об угрозе обезьяньей оспы. Не совсем правильное название, поскольку на самом деле хранители этого вируса грызуны. Это природноочаговая инфекция начала распространяться по миру в 2022 году. На сегодня зафиксировано более 110 тысяч подтвержденных случаев заболевания в 127 странах. Из них 236 закончились летальным исходом. Но учитывая, что передается инфекция в основном половым путем, более 90 процентов зараженных имели нетрадиционную сексуальную ориентацию, общая вакцинация здесь не нужна. В России риск распространения оспы обезьян низкий, с момента регистрации заболевания было зафиксировано несколько завозных случаев»‎.

Новый уровень

Сегодня изучение вирусов проходит на новом, высокотехнологичном уровне.

«Наши лабораторные возможности совсем другие, чем пару десятков лет назад, — говорит Николай Брико. — Тогда это казалось фантастикой. Вместо классических культуральных микробиологических исследований проводятся молекулярно-генетические, позволяющие достаточно быстро определить в материале наличие возбудителя вируса. Используются геномные, постгеномные, метагеномные технологии. По поручению нашего президента в стране создается так называемый санитарный щит — сеть высокотехнологичных центров ДНК-диагностики, обеспечивающих необходимый мониторинг. При этом используются новейшие отечественные технологии и наработки»‎.

Сегодня на кафедре Николая Брико работают в том числе над профилактикой инфекционных болезней.

«Меня лично всегда интересовала проблема стрептококковых инфекций, — продолжает он. — Сегодня заболеваемость активизировалась, появились штаммы, устойчивые к антибиотикам. Кроме того, изучаем эпидемиологию гриппа и его профилактику. Мы работаем именно над актуальными проблемами, представляющими важность с практической и научной точек зрения»‎.

Умный паразит

По словам ученых, вирусы обладают неким «клеточным интеллектом».

«Говорят, вирусы не живая частица, несущая генетический материал, — комментирует Николай Брико. — Действительно, примитивное устройство — белковая оболочка и РНК или ДНК. Но это носитель генетической информации. Вирус встраивается в клетку, в ее геном, и она начинает работать по его приказу с учетом этой генетической информации. Поэтому да, он обладает таким интеллектом, который определяет поведение клеток, перестраивает их функционирование, размножение. И потом эти клетки вызывают тяжелейшее поражение организма»‎.

Реальная угроза

«Все последние значимые эпидемии были вызваны РНК-содержащими вирусами, для которых характерна высокая вероятность инфицирования новых объектов, — говорит профессор Брико. — Они обладают очень коротким временем генерации и стремительными темпами эволюции. Поэтому это действительно реальная угроза для человечества. Учитывая высокую плотность населения, численность и контакты с животными, наиболее ожидаемый приход нового вируса возможен в Юго-Восточной Азии. Сейчас проводится множество мероприятий по профилактике. Это уже не тактика чрезвычайного реагирования на возникшую ситуацию, а ее контроль и предотвращение»‎.

И все-таки вакцинация!

Самой эффективной профилактикой заражения инфекционными болезнями остается вакцинация.

«Благодаря ей продолжительность жизни в мире за прошлый век увеличилась на 25 лет, — говорит Николай Брико. — Мы контролируем около 50 инфекций. Вакцина — один из инструментов обеспечения биологической безопасности страны. Поэтому с наступлением периода простуд не забудьте вакцинироваться от гриппа»‎.

Прививка от гриппа