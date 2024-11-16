Врач заявил о необходимости принудительного лечения зависимых

Действующий закон о психиатрической помощи «‎защищает болезнь»‎, поэтому требует поправок.

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Российское общество должно принять единогласное решение по этому вопросу, подчеркнул в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» Алексей Каротам. ‎

«Есть зависимости, которые надо лечить принудительно, если мы хотим сохраниться как социум. Это проблема. Надо менять закон о психиатрии. У нас он защищает болезнь, но ни самого больного, ни социум, ни родственников, никого. Если мы изменяем закон о психиатрии, в котором будет прописано, что есть зависимости, которые, невзирая на мнение носителя, лечатся, тогда, да, — помещается в стационар и лечится. Это должно быть консолидированное решение. Общество к этому должно прийти, а я пока не вижу консолидации. Есть отдельные мнения, они высказываются очень часто. По сути, изменить ситуацию можно, изменив закон о психиатрии».

При продолжительном употреблении психоактивных веществ у человека подавляется желание к избавлению от зависимости, отметил психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов.

«Я считаю, что эта служба, которая была в Советском Союзе, её нужно возрождать. В психологии зависимостей есть чёткие критерии формирования алкогольной, наркотической зависимости, да любой зависимости от психоактивных веществ. Где-то до второй, максимум до третьей степени у человека есть воля. Потом воля подавлена биологическими процессами. Этих людей бессмысленно водить по психологам, бабкам. Они отравляют жизнь себе и окружающим».

Ранее в Минздраве заявили, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире. С таким утверждением выступил статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он констатировал, что потребление алкоголя в стране снижается.