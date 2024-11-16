Как отловить гепатит С на ранней стадии и можно ли его вылечить

Гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень человека. Ее главная опасность таится в том, что болезнь протекает бессимптомно. Человек может ничего не подозревать об опасных процессах до развития цирроза печени. Где можно заразиться вирусом гепатита С, можно ли распознать болезнь заранее и существует ли специфическое лечение, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

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Способы заражения

Как рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко, чаще всего вирус передается через кровь при любых типах инвазивных вмешательств, к примеру, при проведении стоматологических операций. В меньшей степени есть риск подцепить гепатит С при незащищенном половом контакте с партнером, который является носителем вируса. При этом болезнь протекает совершенно без симптомов.

— При заражении этим типом вируса покровы не желтеют сразу, после чего иммунная система избавляется от вируса. В отличие от гепатита В, человеку сложно понять, что он заразился, потому что недуг протекает бессимптомно, а первые признаки болезни появляются на стадии цирроза печени, когда спасти пациента становится очень трудно. Поэтому раньше гепатит С называли ласковым убийцей, — предупредил эксперт.

Без анализов определить вирус, разрушающий печень, невозможно, уверен специалист.

— Зачастую этот вирус становится случайной находкой, когда пациенту в ходе планового обследования назначают общий биохимический анализ крови. Если результаты показывают повышенный АЛТ (показатели болезней печени), человека проверяют на наличие гепатита С, потому что это первая причина, которая повышает эти показатели, — заверил Ткаченко.

Что может насторожить

Однако есть ряд признаков, которые могут насторожить человека и заставить его сдать общий биохимический анализ крови, чтобы проверить наличие вируса в организме.

Среди них врач назвал:

пожелтение частей тела;

отеки ног;

слабость.

Первая терапия гепатита С появилась в 90-е годы, рассказал гепатолог. Тогда в лечении использовали препараты, которые относятся к классу интерферонов, но такое лечение могло привести к развитию аутоиммунных заболеваний, что являлось существенным недостатком.

— Они очень сильно симулировали иммунную систему человека, чтобы она справилась с вирусом, но при третьем генотипе гепатита эффективность лечения не превышала 50 процентов. Кроме того, такое лечение пациенты переносили крайне тяжело: после укола возникало болезненное ощущение, озноб, а также повышались риски аутоиммунных заболеваний. Потому что гиперактивность иммунной системы так или иначе приводит к заболеваниям, которые связаны с нарушением иммунного ответа, — пояснил Ткаченко.

В наши дни самыми эффективными препаратами в лечении гепатита С являются РНК-полимеразы, сообщил эксперт.