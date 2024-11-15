Врач оценила риск передачи сахарного диабета ребенку от родителя

Риск передачи сахарного диабета второго типа от отца ребенку может достигать 10%, объяснила в разговоре с «Радио 1» врач-эндокринолог Светлана Шокур. По ее словам, генетика играет достаточно важную роль в наследовании этого заболевания.

Врач отметила, что сахарный диабет первого типа реже передается от родителей детям, чем второй.

Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2% до 6%. Если мужчина со вторым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%, — подчеркнула Шокур.

Она добавила, что зона риска передачи диабета определяется наличием заболевания у членов семьи. Даже одной родственной линии хватит для того, чтобы можно было говорить о предрасположенности к сахарному диабету.

Главные признаки сахарного диабета — сухость кожи и сухость во рту, жажда, слабость и обильное мочеиспускание, указала эндокринолог.

Ранее врач высшей категории Сергей Длин рассказал, что при отказе от завтрака у человека могут появиться диабет, гастрит и язвы. По его словам, организм должен избавляться от накопленной за ночь желчи, которая нужна для усвоения некоторых веществ в кишечнике и нейтрализации кислотности желудочного сока.