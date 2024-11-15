Восемь правил от офтальмолога, чтобы предотвратить снижение зрения

К сожалению, хорошим зрением может похвастаться не каждый, кроме того, с возрастом здоровье ухудшается все быстрее. Кирилл Светлаков, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, подсказал нам несколько правил для сохранения зрения на долгие годы.

Посещение офтальмолога

Первое, о чем напоминает нам врач, — это необходимость посещать офтальмолога как минимум раз в год. Это нужно для того, чтобы исключить любые проблемы на самых ранних этапах. Потому что тогда можно многие из них абсолютно безболезненно пролечить.

Отказ от вредных привычек

Второй важный момент — нужно постараться избавиться от всех вредных привычек, так как, к примеру, курение значительно повышает риск ухудшения зрения, поскольку дым может разъедать слизистую оболочку, поясняет наш эксперт.

Гигиена глаз

В-третьих, необходимо поддерживать глаза в чистоте. Офтальмолог:

«Это означает: правильная обработка, девушкам и женщинам — обязательно снимать макияж с помощью специальных средств».

Иначе повышается риск различных инфекционных заболеваний.

Работа с гаджетами

Четвертое, о чем нужно помнить, — правильная работа с телефоном, за компьютером, с планшетом. Офтальмологи давно разработали целый алгоритм правил, как надо работать с цифровыми устройствами. Их довольно много, но основные должны в наш век технологий знать все.

Качественное хорошее освещение. Ни в коем случае нельзя работать в темноте, это однозначно приводит к снижению зрения. Также необходимо правильно выбрать дистанцию. Если речь о телефоне, то это примерно сорок пять сантиметров. Если о компьютерах — шестьдесят сантиметров. Обязательно нужно делать перерывы при работе за компьютером или телефоном, чтобы давать глазам отдохнуть. Каждые двадцать минут следует на пару минут оторваться от экрана и смотреть вдаль.

Увлажнение глаз

Следующий важный пункт — обязательное увлажнение глаз. Часто глаз «подсыхает», поэтому чтобы не было чувства дискомфорта, следует использовать специальные капли. Иначе может возникнуть «синдром сухого глаза», и тогда глаза начинают уставать очень быстро.

Правильная диета

Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Поскольку неправильный рацион питания и недостаточное количество потребляемой влаги также могут привести к «синдрому сухого глаза». В рационе должны быть омега ненасыщенные кислоты жирные кислоты, правильные жирные кислоты, которые позволяют поддерживать уровень антиоксидантов крови. Тогда глаза будут чувствовать себя более комфортно. Воды следует пить не менее 1,6—2 литра в сутки.

Отучиться тереть глаза

Многие часто трогают свое лицо, трут глаза, в том числе грязными руками. Это очень вредная привычка, от которой нужно отучаться. Привычка сильно тереть глаза может повлиять на структуру роговицы.

Выполнять все назначения врача

Этот пункт может показаться странным, но нередко врачи сталкиваются с тем, что пациенты не выполняют назначения врача, а потом жалуются на ухудшение состояния. Поэтому если доктор советует вам носить очки или контактные линзы, или назначил другой метод коррекции зрения — например, необходимость ежедневной зарядки для глаз, — то следует выполнять в точности его рекомендации, а не придумывать собственные. Бывает, что видишь негативную динамику у пациента, а когда начинаешь разбираться, то выясняется, что половину из назначений он просто проигнорировал. Поймите, если есть какая-то проблема, то решать ее нужно комплексно. И если врач вам что-то рекомендовал, то это сделано не просто так. У вас нет полной картины о состоянии своих глаз, того оборудования, которое стоит в клиниках. Поэтому вы не можете самостоятельно определить состояние глаз и решить, что предпочтительнее конкретно для вас.