Медики выполнили уникальную операцию по восстановлению мочевого пузыря

Пожилого мужчину обследовали и выявили новообразование в мочевом пузыре. Биопсия показала, что оно злокачественное. Кроме того, у пенсионера обнаружили рак предстательной железы.

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Врачи удалили пораженные онкологией органы, а из участка подвздошной кишки сформировали новый мочевой пузырь, который вывели на переднюю брюшную стенку в специальный мочеприемник. Операция длилась почти 4 часа.

- Мужчина перенес операцию хорошо, был выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас находится на диспансерном наблюдении, - сообщили в СамГМУ.

Уникальность операции заключается в том, что все манипуляции с органами проводились лапароскопически - через маленькие "дырочки".

А недавно самарские врачи спасли жизнь жительнице Сахалина.