Нарколог предупредил об опасности курения при диабете

Курение при наличии сахарного диабета увеличивает риск заболеваний сосудов в 4,5 раза, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. По его словам, диабет разрушает сосуды и нарушает работу органов и систем человеческого организма, пишет «Радио 1».

Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы, — подчеркнул врач.

Он добавил, что, если у курящего диабетика есть хотя бы еще один фактор риска, например гипертония, высокий уровень холестерина или возраст, превышающий 40 лет, вероятность того, что он умрет в результате инсульта или инфаркта, увеличивается в десятки раз.

Если же человек примет решение отказаться от этой вредной привычки, риски для здоровья сильно снизятся, даже несмотря на наличие диабета, резюмировал Холдин.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, что риск передачи сахарного диабета второго типа от отца ребенку может достигать 10%. По ее словам, генетика играет достаточно важную роль в наследовании этого заболевания.