Врач: привиться от гриппа можно успеть до подъема заболеваемости

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что ситуация с гриппом в России спокойная и все желающие ещё могут успеть вакцинироваться.

Подъём заболеваемости может начаться в конце ноября или декабре, предупредил специалист в интервью телеканалу «Звезда».

«Сейчас пока относительно спокойная обстановка по гриппу. Прививку делать вполне безопасно», — подчеркнул Болибок.

При этом специалист отметил, что вакцинироваться без вреда для здоровья можно даже в начале подъёма заболеваемости. А в случае инфицирования вакцинация поможет перенести грипп в более лёгкой форме.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН предупредил о коротком инкубационном периоде у вируса Коксаки.