Врачи-онкологи обсудили методы лечения и профилактики рака

Раком все чаще болеют молодые. Эту проблему обсудили в Алматы на сессии Международной научно-практической школы. В дискуссии участвовали врачи-онкологи.

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На учете в онкодиспансерах Казахстана состоит порядка 200 тысяч человек. Большинство пациентов – женщины. На первом месте – рак молочной железы. Участники конференции обсудили самые эффективные методы лечения этого смертельного заболевания и, что не менее важно, диагностики.

«Нужно ежегодно проходить осмотр, выделить один день в году каждому гражданину и пройти медосмотр. Государство поддерживает скрининги. Вы знаете, что у нас в стране три скрининга: на рак молочной железы, на рак шейки матки и на рак кишечника. Это бесплатно. В поликлинике также имеются смотровые кабинеты, где можно пройти бесплатно профилактические осмотры», – отметила главный внештатный онколог министерства здравоохранения Республики Казахстан Диляра Кайдарова.

В рамках конференции организовали конкурс среди молодых ученых, исследующих раковые заболевания. Победителя ждет денежный приз в размере миллиона тенге – это порядка 200 тысяч рублей.