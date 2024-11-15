Психиатр объяснил, когда человека могут направить на принудительное лечение

Согласно закону о психиатрической помощи, человека с тяжелым ментальным расстройством могут принудительно направить на лечение при угрозе для самого себя и окружающих по решению суда, рассказал KP.RU главный внештатный специалист по психиатрии минздрава Ростовской области Сергей Выгонский. По его словам, при наличии опекуна его согласия будет достаточно для госпитализации, и тогда судебное решение не нужно.

Психиатр добавил, что психиатр может отправить пациента в стационар без его согласия при нахождении последнего в беспомощном состоянии — к примеру, если он бродит по улице и не понимает, что происходит. Если человек не способен осознать, что он психически болен, и без терапии его состояние становится только хуже, врач также может определить его на принудительное лечение

И уже на основе врачебного заключения суд решает, нужно ли недобровольное лечение или можно обойтись амбулаторным. Подчеркну, что недобровольное и принудительное лечение — разные понятия. Второе относится исключительно к лицам, совершившим уголовное преступление, — подчеркнул Выгонский.

Он добавил, что людей принудительно госпитализируют не навсегда, а в среднем на один-два месяца. После купирования острых симптомов пациент отправляется лечиться домой с обязательным посещением психиатра. Однако для хронических форм психических заболеваний существуют специализированные социальные учреждения, проще говоря, психинтернаты, где больные находятся до конца жизни.