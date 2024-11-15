Производство лекарств в России за полгода выросло на 14,6%

Производство лекарств в России с января по июнь включительно выросло на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин на пресс-конференции в ТАСС.

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"По итогам прошлого года производство лекарств выросло на 7,2%, а за шесть месяцев в 2024 году - на 14,6%", - сказал он.

По словам Галкина, в первую очередь, в России локализуется выпуск жизненно необходимых и важнейших препаратов. Сегодня 80% из них производят в России из субстанций и 60% - с нуля, то есть по полному циклу, уточнил глава департамента.

По его словам, в стране ведется разработка препаратов против орфанных заболеваний, есть успехи в выпуске антибиотиков, противовирусных лекарств.

Ранее замминистра здравоохранения Евгений Камкин заявил, что по итогам 2025 года доля лекарств отечественного производства на российском рынке должна составить 90%. По его словам, это позволит обеспечить импортонезависимость государства.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в России производится более 60% продаваемых в стране лекарств, почти половина из них - по полному циклу.