Как вовремя заметить рак простаты, если нет симптомов

Онколог Варламов: частые позывы в туалет могут быть симптомом рака простаты. Рак простаты — не приговор, даже когда речь идёт о максимально агрессивных формах патологии. Если опухоль не вышла за пределы органа и не пустила метастазы, 15-летняя выживаемость достигает 90%. Но это при условии, что болезнь выявили вовремя, в идеале — ещё до появления симптомов. Вот как это сделать.

Как обнаружить рак простаты, если нет симптомов

Самый главный совет — не ждать, когда что-то начнёт беспокоить, рассказал amic.ru заведующий отделением онкоурологии алтайского онкодиспансера Илья Варламов.

Важно не игнорировать диспансеризацию и профилактические осмотры, почеркнул специалист.

Главный фактор риска по этому виду рака — возраст: 60+, отметил врач.

Кроме того, роль играет наследственность. Если в семье были случаи рака простаты, мужчине обязательно нужно проверяться.

Тревожный звоночек — проблемы с мочеиспусканием:

частые позывы, после которых нет ощущения полного опорожнения мочевого пузыря;

слабая струя при мочеиспускании;

боль, жжение;

кровь в моче.

Это необязательно означает, что у вас рак, но требует внимания врача-уролога, подчеркнул специалист.

Как проверяют на рак простаты

Есть несколько исследований:

пальцевое ректальное исследование простаты через стенку прямой кишки;

мужчинам старше 50 лет делают анализ крови на определение уровня простатспецифического антигена;

дополнительная диагностика при повышенном уровне антигена — например, УЗИ простаты с биопсией.

Рак простаты — не единственный вид онкологии, который можно выявить на стадии, когда ещё нет симптомов. При каких ещё онкозаболеваниях это возможно — читайте здесь.