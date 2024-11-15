Неизвестный вид пневмонии стремительно распространяется по России

Школы в России переходят на дистанционное обучение из-за нового вида пневмонии. В Москве и в Санкт-Петербурге растет число заболеваний, там уже закрыли на карантин несколько учебных заведений, а школьников отправили на удаленку. Что это за инфекция и как долго продлится вспышка вируса, узнала корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

Данил учится в 4 классе, а его сестра Ассоль – в первом. Проводить занятия по лепке и математике им пока приходится дома, дистанционно. Их школу № 2120 перевели на удаленку до 27 ноября. Все из-за случаев пневмонии. Всем родителям школьников отправили вот такое предписание от Роспотребнадзора.

«У нас в классе, судя по обсуждению в родительском чате, никто не заболел. Но судя по постановлению, уведомлению, вернее, которое вручили родителям, 10 учеников в нашем корпусе, они заболели пневмонией. У кого-то есть среди друзей врачи, и фиксируется, что действительно повысилось количество заболевших именно пневмонией. То есть эта мера оправдана», – рассказала мама двоих детей Оксана Сдерихина.

У Андрея заболел сын. Ему 2,5 года. Когда поднялась температура, родители были уверены: простуда, оказалась пневмония.

«Температура была 39,5 максимальная, и она не сбивалась препаратами, поэтому мы поехали сразу в больницу. Нам сделали рентген, сделали анализы и сразу уверенно сказали, что это пневмония», – рассказал житель Санкт-Петербурга Александр Нужный.

Каждый день в первую детскую больницу поступает пять пациентов с пневмонией.

«С октября месяца отмечается подъем заболеваемости пневмониями. Мы заметили это по тому количеству детей, что поступают к нам в стационар, где-то две трети среди поступивших детей имеют микоплазменную теологию пневмонии», – подчеркнула заведующая педиатрическим отделением №36 детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Наталья Плутова.

Возбудитель заболевания – микоплазма. Благодаря мельчайшим размерам бактерия легко проникает в клетки организма и быстро размножается. Необычной эту болезнь можно назвать потому, что недомогания, насморка, повышенной температуры у человека нет. Из симптомов – только кашель. Через него и распространяется вирус.

«Мы не сразу догадываемся вообще, что у ребенка пневмония. Пневмоническая картина может быть стертая, а это значит, что ребенок ходит в школу или на детскую площадку. Ну, на детской площадке меньше риск, но в детский коллектив, на елку пошел и там он начинает или продолжает заражать людей», – отметила кандидат медицинских наук, педиатр Анна Левадная.

Растет заболеваемость и в Тверской области. Из-за вирусной пневмонии досрочно на каникулы ушли учащиеся гимназии № 12. Еще две школы перевели на онлайн обучение. Новый вид пневмонии устойчив к антибиотикам. Поэтому врачи рекомендуют прививаться от вирусов, которые могут привести к заболеванию. В больницах и поликлиниках Ярославля – массовая вакцинация. Ежедневно в этот процедурный кабинет поликлиники приходят прививаться до 40 человек.

«Пришли с доченькой на вакцинацию от гриппа, каждый год делаем, стараемся вовремя привиться, чтобы к пику заболеваемости уже выработался иммунитет и быть защищенным», – рассказала жительница Ярославля Елена Зиненко.

В Ярославскую область завезли сотни тысяч доз вакцины отечественного производства. Пациенты знают: прививка не защитит 100% от гриппа, но поможет организмe справиться с вирусом в случае заболевания.