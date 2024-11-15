Клинические испытания вакцин от рака, разработанных российскими учеными, начнутся в конце 2024 — начале 2025 года, сообщили в Минздраве. Как действуют эти препараты, против каких видов онкологии работают, чьи разработки лучше — российские или западные, рассказал NEWS.ru член-корреспондент РАН завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Главное — научить организм „видеть“ рак»

— Петр Михайлович, расскажите, как действуют вакцины от рака?

— У двух вакцин принцип действия очень разный, но обе пытаются решить общую проблему онкологических заболеваний. Она заключается в том, что иммунная система организма «не видит» раковые клетки, поэтому не может бороться с ними. Когда человек еще не заболел, в организме постоянно возникают раковые клетки, но они своевременно «вычищаются» специальными системами иммунитета.

Но когда происходят сбои, клетки накапливаются. Сначала образуется микроопухоль, затем она увеличивается, и находящиеся в ней клетки начинают защищаться от иммунной системы. Задача терапии — заново научить организм «видеть» их и эффективно уничтожать.

В центре Гамалеи разрабатывают подход, который сейчас популярен во многих клиниках на Западе. Ученые берут у пациента кусочек опухоли и с помощью очень сложных манипуляций определяют структуру генома опухолевых клеток. То есть они смотрят, что не так, что изменилось, есть ли зацепка — появились ли новые испорченные белки, против которых можно выработать иммунитет. Это очень персонифицированная терапия. Каждое лекарство разрабатывается специально для конкретного больного.

Однако существует множество проблем. Это не очень хорошо работает. Дело в том, что иммунную систему можно направить против опухолевых клеток, но она их «не видит». Поэтому надо еще давать лекарства, которые будут восстанавливать эту функцию. Сейчас есть современные препараты, например «Пембролизумаб». Он частично разрушает защиту раковой опухоли против иммунной системы. Это решает проблему, но дополнительное воздействие — это палка о двух концах. Препарат вызывает у некоторых больных довольно серьезные побочные эффекты, а у кого-то вообще не срабатывает.

В центре Гамалеи разрабатывают вакцину на долгосрочную перспективу. Нужно еще очень много изучить, а главное — построить инфраструктуру, чтобы можно было производить препарат. Пока это очень дорого.

— Что скажете о второй вакцине, которой занимаетесь вы?

— Мы разрабатываем препарат в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, который действует по-другому. Мы используем безопасные вирусы, не вызывающие заболеваний, и бросаем их в атаку на опухоль. Если ее заразить, вирус начинает размножаться внутри раковых клеток и частично убивать их.

Самое главное — когда инфекция развивается, в опухоль устремляются компоненты иммунной системы. Они хорошо распознают вирусы, но по пути «замечают» еще «вкусные» раковые клетки и начинают с ними бороться. Такой подход менее персонифицирован. Врач даже может не знать, какая у человека опухоль, не делать, как в центре Гамалеи, дорогостоящее секвенирование генома (исследование всей последовательности ДНК человека. — NEWS.ru). Вирусы начинают автоматически размножаться в опухоли и делают ее заметной для иммунной системы. Такой способ более бюджетный и массовый.

В нашем методе также много проблем, которые предстоит решить. Тем не менее он безопасен, его можно применять уже сейчас. Кому-то это поможет, кому-то нет. Имея такой опыт, можно проанализировать, почему не сработало, и подправить препарат.

— Вирусы, которые атакуют раковые клетки, могут вызывать заболевания у людей?

— Нет, они абсолютно безопасны. Многие люди считают, что вирус — это обязательно болезнь. На самом деле это не так, потому что их большая часть не вызывает никаких недугов. В свое время вирусы открыли как возбудители. При этом среди них есть даже полезные. Тем не менее негативный настрой в обществе в отношении вирусов очень долго тормозил эксперименты с ними.

«Организм практически излечит сам себя»

— Вакцины позволяют замедлить течение болезни или именно вылечиться?

— Это будет именно лечение, потому что запускаются естественные механизмы удаления раковых клеток. Организм практически излечит сам себя. Но нужно будет совмещать вакцину с другими методами борьбы с раком. Например, если у человека очень большая опухоль, придется ее максимально удалить, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой.

— Против каких видов рака могут работать вакцины?

— Они должны работать против любых разновидностей онкологии. Дело не в том, какой орган поражен. Важно, что любые измененные клетки — это паразит в организме человека. Самое главное — сделать так, чтобы он был видимым для иммунитета.

«На первой фазе исследований пациентам будет мало толка от вакцин»

— Когда начнутся клинические испытания вакцин?

— В декабре 2024 года будет первая фаза испытаний. На этой стадии мы будем испытывать безопасность, а не эффективность. Хотя мы уже знаем, что по крайней мере наша вакцина безопасна, но это надо подтвердить официально. Вакцины были испытаны на животных. Мы ее бесплатно даем больным, которым врачи уже ничем не могут помочь. На кого-то действует.

— Как отбирали людей в экспериментальные группы?

— Для каждого клинического испытания есть свои критерии, но для первой фазы они довольно «расслабленные». В данном случае ученым нужно понять, не вызывает ли препарат каких-то побочных эффектов.

Подбором людей в группу занимались в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена. Я направлял к ним своих больных. Они звонили в справочную, многих записали.

— Человек с любым видом онкологии может обратиться и пройти в группу?

— Да, но в плане лечения на первой фазе исследований пациентам будет мало толка от вакцин. Препарат начнут давать очень маленькими дозами. Это вряд ли поможет вылечить рак, к сожалению. Сейчас оценивается только безопасность. Вероятно, мы испытаем эффективность в следующем году, когда будут подведены итоги первой фазы исследований. Все это продвигается очень медленно.

«На Западе работает тяжелая артиллерия»

— Существуют зарубежные разработки подобных вакцин. Они лучше или хуже российских?

— За рубежом разрабатывают большое число вакцин такого рода. Каждая фирма создает и тестирует свой препарат с одним конкретным вирусом. В конце концов выясняется, что они действуют на 15% больных, а на остальных — нет. Мы пошли по другому пути. В нашей вакцине четыре разных вируса. Если один не сработает, то подействует другой. У нас показатели эффективности значительно выше, чем на Западе. Мы будем вводить больше штаммов.

За рубежом работает настоящая тяжелая артиллерия. На Западе лучше финансируют научные разработки, чем в РФ, иногда это избыточные вложения. Речь идет о миллионах долларов. Эта наукоемкая отрасль требует очень дорогих приборов, которых у нас нет, а за границей их разрабатывают. Но когда они начинают подводить итоги, выясняется, что зачастую эффект препарата довольно скромный.

— В России эффективнее научная мысль, а на Западе финансирование?

— Нет, научная мысль одинаковая, но у нас нет таких финансовых возможностей. По этой причине мы стараемся обойтись меньшей ценой.

«Клинические испытания на безопасность пройдут на ура»

— Насколько успешно пройдут клинические испытания вакцины?

— Клинические испытания на безопасность пройдут на ура. Когда мы начнем проверять эффективность, все будет зависеть от того, насколько правильно разработают схемы лечения для пациентов контрольной группы. Дело в том, что клиницисты любят комбинировать разные противоопухолевые препараты. Они могут назначить нашу вакцину одновременно с химиотерапией.

Их можно понять, ведь даже во время испытаний пациентов нужно поддерживать и давать им что-то проверенное. Но возникает проблема. Химиотерапия, которая сейчас применяется, совершенно несовместима с вирусной вакциной. Она убивает иммунную систему, а наш препарат, наоборот, рассчитывает на ее хорошую работу. Такие схемы комбинирования портят испытания. Все будет зависеть от того, удастся ли нам убедить клиницистов правильно комбинировать вакцину с другими препаратами.

— Какие вы можете выделить разработки в России для борьбы с онкологией?

— На протяжении 30–40 лет основным магистральным путем терапии раковых клеток была разработка различных химических препаратов, которые избирательно уничтожают опухолевые клетки. Сейчас широко применяются очень токсичные средства, убивающие в первую очередь раковые клетки. Но они также уничтожают клетки крови и прочие важные вещи.

Кроме того, в нашей стране стали разрабатывать химические препараты, которые действуют на мутацию в гене и таким образом убивают раковые клетки. Но данные лекарства не позволяют человеку выздороветь. Они только выводят пациентов в ремиссию и позволяют выиграть время, но затем болезнь берет свое.

Относительно недавно в России стали разрабатывать иммунотерапию. Такие препараты, снимающие защиту опухоли от иммунной системы, вполне неплохие. Кроме того, раньше эти средства покупали за рубежом, но они действовали не на все «мишени». Сейчас российские ученые пытаются их улучшить.