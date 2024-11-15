Странная запись в медкарте насторожила жительницу Тюмени

Жительница Тюмени обнаружила в своей медицинской карте информацию о прохождении диспансеризации, которой на самом деле не было.

Девушка рассказала об этом инциденте изданию URA.RU. Она уточнила, что осенью она болела, однако в карте указано, что на следующий день после закрытия больничного листа ее, оказывается, "положили" на диспансеризацию. И даже поставили остеохондроз, которого никогда у нее не было.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что пациентка должна обратиться с жалобой в медицинское учреждение или подать официальное заявление в департамент.

Ранее "Свободная Пресса" рассказывала о женщине, которая отдала 100 тысяч рублей за возвращение зрения, однако чуть не потеряла глаз.