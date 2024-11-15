Кардиолог Константин Крулев объяснил, как распознать сердечную недостаточность.

Достаточно часто люди обращаются к специалистам с жалобой на одышку, которая проявляется даже в состоянии покоя. И это главный признак при хронической сердечной недостаточности (ХСН) - состоянии, когда сердце не может "быть адекватным насосом для обеспечения выброса крови", пишет врач в своем блоге.

"Выброса крови, необходимого для поддержания метаболических потребностей организма", - уточнил специалист.

Он подчеркнул, что при ХСН действительно практически у всех пациентов встречается одышка. У последней есть важная особенность в случае, когда речь идет именно о сердечной недостаточности.

"Она быстро усиливается в горизонтальном положении", - указал Константин Крулев, добавив, что диагноз ХСН маловероятен, если лежа человек не чувствует усиления одышки.

По словам кардиолога, сердечная недостаточность часто развивается у людей с гипертонической болезнью. Они в особой зоне риска.

Среди других симптомов, с которыми люди сталкиваются при сердечной недостаточности, - слабость, утомляемость, синюшность, отеки ног.

Ранее кандидат медицинских наук, научный руководитель и главврач клиники по лечению гипертонии, диабета и атеросклероза Александр Шишонин предупредил, что при сердечной недостаточности часто наблюдается задержка жидкости в организме. В результате у человека то и дело начинают появляться отеки. Как правило, они образуются в районе лодыжек и могут подниматься выше.

При этом отеки, связанные с работой сердца, - симметричны. Кожа над ними часто холодная и отличается синеватым оттенком.