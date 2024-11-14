В Ульяновской области реабилитационному центру направят более 370 млн рублей

Ульяновская область получит более 370 млн рублей федеральных средств на капитальный ремонт корпуса социально-реабилитационного центра им. Чучкалова в селе Ундоры. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

"Инфраструктуру социально-реабилитационного центра имени Чучкалова продолжим серьезно обновлять. Минтруд России поддержал нашу инициативу по ремонту и оснащению первого корпуса центра в селе Ундоры. Федеральное софинансирование по программе "Доступная среда" составит более 370 млн рублей, регион также вложит свои средства", - написал он.

Русских уточнил, что корпус рассчитан на 100 мест. Его мощность составляет 2,5 тыс. человек в год.

"Сейчас помощь оказывают старшему поколению. После капремонта реабилитацию смогут также проходить участники СВО и члены их семей", - пояснил губернатор.

В среду Русских сообщил в своем телеграм-канале, что Минтруд РФ поддержал заявку на капремонт первого корпуса социально-реабилитационного центра на 2025-2026 годы. Губернатор также добавил, что с 2027 года планируется добавить в число оказываемых учреждением услуг реабилитацию и абилитацию детей и взрослых с инвалидностью.