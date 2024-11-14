В Крыму выполнили редкие операции на сердце

Врачи кардиохирургического отделения Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко освоили новые для Крыма оперативные вмешательства по поводу редких сердечно-сосудистых заболеваний. Теоретические занятия и показательные операции провел главный кардиохирург НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России профессор Михаил Гордеев.

В течение трех дней врачи больницы под руководством коллеги из Питера успешно прооперировали шесть пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.

"В Крыму такие уникальные операции выполнены впервые, - рассказал главный внештатный кардиохирург Минздрава Крыма Иван Давыдов. - Гипертрофическая кардиомиопатия - чаще всего врожденная патология. Поэтому пациентами хирургов становятся люди от 30 до 50 лет" .

С этим диагнозом жить нельзя. Если говорить простыми словами, то он заключается в том, что из-за утолщения межжелудочковой перегородки в сердце возникает повышенное давление, и орган работает с большой нагрузкой. В результате этого резко падает качество жизни больного, начинает изнашиваться само сердце, что неизбежно ведет к инвалидности пациента. Восстановить это потом уже практически невозможно, поэтому нужно вовремя все исправить. Ранее пациентов с таким диагнозом направляли для лечения в федеральные центры.

Профессор Гордеев признается, что он был приятно удивлен работой кардиохирургического отделения Республиканской больницы Крыма. За последние полтора-два года врачи сделали больше тысячи операций с очень хорошими результатами.