В петербургских травмпунктах исчезает вакцина от бешенства

Ряд травматологических пунктов Санкт-Петербурга начал испытывать дефицит антирабической вакцины (вакцины от бешенства). За прививками пациентов вынуждены направлять в другие медицинские учреждения. Между тем своевременное введение именно этой вакцины - жизненно важно при укусах животных, особенно бесхозных и диких. Вакцинация - единственный метод профилактики крайне опасного заболевания, приводящего к летальному исходу практически в ста процентах случаев.

- На мою собачку во время прогулки напала другая собака. Естественно, я сразу бросилась любимице на помощь. К счастью, вовремя. Но в результате пострадала я - чужая псина меня покусала. Я испугалась, пошла в травмпункт. Мне сказали, что вакцины нет, и отправили в другой. Теперь я должна серию прививок делать далеко от дома. Это шесть уколов, - жалуется петербурженка Галина Николаева, проживающая в Невском районе.

На правах анонимности нехватку вакцины подтвердили врачи травмпункта. Выяснилось, что вакцина на самом деле достаточно востребованная. В летнее время бывало, что за прививкой обращалось и по пять-семь человек в сутки. Кто-то с первичным обращением, кто-то продолжить назначенный курс уколов. Причем причины могут быть разные: кого-то покусала соседская собака, кого-то бродячий пес, кого-то собака "на самовыгуле", владельца которой и не найти днем с огнем. Случаются и укусы диких животных. Например, ежей. Люди, гуляя по лесу, видят этих очаровательных зверьков, берут в руки - и получают себе проблемы.

Нужно помнить: ежи являются переносчиками различных инфекций, и самая страшная из них - именно бешенство, проникающее в рану через слюну. Аналогичная ситуация с белками, енотами, крысами и прочими теплокровными. Кстати, крайне опасны укусы лисы - не столько сами по себе, сколько потому, что здоровая дикая лиса никого к себе и не подпустит, и погладить не даст. А вот лиса, зараженная бешенством, наоборот, может и сама подойти к людям. Так что прививаться - придется. Если, разумеется, не хотите пополнить печальный список погибших от инфекции.

Заведующий центром травматологии и реабилитации при поликлинике № 114 Приморского района города Евгений Величко сообщил "РГ", что в возглавляемом им подразделении вакцина имеется, с прививками все нормально. Однако приходят пациенты из других районов. Понятно, что никому не отказывают, но теоретически запас вакцины рассчитан прежде всего на жителей района. Приходят видимо потому, что в травмпунктах по месту регистрации вакцины нет.

Все хорошо с вакциной в Клинической инфекционной больнице имени Боткина. Как пояснили в пресс-службе стационара, запасы вакцины есть, но и востребована она здесь не так уж часто. Потому что основной поток укушенных животными обращается в травмпункты районов.

Почему же все-таки из травмпунктов исчезает вакцина?

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению ответили, что антирабическая вакцина закупается в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счёт средств администраций районов. И, если у кого-то она закончилась, всегда помогут соседние медучреждения, в том числе в других районах. Заверили, что без прививки никто не останется, и ситуацию с обеспечением вакциной в целом по городу критической назвать нельзя.

Кстати, в коммерческих клиниках вакцина имеется (один укол обойдется в сумму примерно 2,5 тысячи рублей).

Между тем на условии анонимности врачи некоторых травмпунктов поделились с "РГ" информацией, что районы и подавали соответствующие запросы на закупки, однако не смогли закупить препарат. Не нашлось желающих участвовать в тендере.

Как будет развиваться ситуация дальше - пока непонятно. Запасы вакцины не могут быть бесконечными. Все равно потребуются новые закупки.