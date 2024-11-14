В Херсонской области почти 22 тысячи жителей сделали прививку от гриппа

Более 21,6 тыс. жителей Херсонской области прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Артыш Сат.

"На сегодняшний день с нарастающим итогом уже привились 21 690 жителей Херсонской области, среди которых 4 905 детей - побочные эффекты не зарегистрированы. Вакцинами обеспечены все медицинские учреждения, при необходимости будут новые поставки", - сказал он.

Министр подчеркнул, что рост числа желающих вакцинироваться почти на 8 тыс. за месяц - это хороший показатель.

18 октября Сат сообщал ТАСС, что более 13 тыс. жителей Херсонской области решили сделать прививку от гриппа, среди них было 3 057 детей.