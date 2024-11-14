Психиатр назвала незаметный симптом депрессии

Ангедония, или же снижение настроения, может быть незаметным симптомом депрессии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По ее словам, также признаком заболевания могут быть замедление мышления и снижение двигательной активности.

Социальный компонент ангедонии — это снижение желания общаться с людьми. Физический компонент — отсутствие удовольствия от физических ощущений, таких как объятия, секс, обоняние, осязание, звук, — объяснила психиатр.

Врач отметила, что к интеллектуально-эстетическому компоненту ангедонии относятся снижение способности радоваться, воспринимать юмор и потеря интереса к хобби и любимым видам искусства. При наличии признаков ангедонии рекомендуется обратиться к психиатру, неврологу или терапевту.

Также важно минимизировать употребления алкоголя, больше спать, видеться с друзьями, соблюдать режим работы и отдыха, заниматься регулярно спортом и следить за питанием, добавила Журавская.

Ранее исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы Светлана Носикова рассказала, что полноценный сон очень важен, поскольку он снижает риск развития тревожности и депрессии. По ее словам, недостаток сна может стать причиной плохого самочувствия и настроения.