Эксперт объяснила разницу между инвазивными и неинвазивными глюкометрами

В России и мире разработкой неинвазивных глюкометров занимается большое количество научных групп и стартапов. Однако на данный момент не существует точного прибора, отвечающего всем требованиям клинической медицины. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Нина Петунина.

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Врач объяснила, что главным плюсом использования неинвазивных глюкометров выступает отсутствие проколов кожи. Чтобы противостоять сахарному диабету, больные должны прокалывать пальцы по четыре-пять раз в день. Это снижает качество жизни и повышает риск заражения инфекциями.

По словам Петуниной, эти факторы привели к высокому интересу к разработкам систем неинвазивного непрямого измерения глюкозы в крови или в других биологических жидкостях. Сейчас в России над созданием таких приборов работает множество научных коллективов. Тем не менее, неинвазивный глюкометр, отвечающий всем требованиям клинической медицины, пока не создан.