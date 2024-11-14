В Канаде врачи приняли аппендицит у студентки за стресс и запор

В Канаде врачи неотложной помощи приняли симптомы острого аппендицита у 21-летней студентки Джой Спенс за запор и сильный стресс и отправили ее домой. Историей девушки заинтересовалось издание CBC News.

Спенс утверждает, что в мае 2024 года в первый раз обратилась в больницу с жалобами на слабость и сильную боль с правой стороны живота. Врачи сделали ей анализ крови, УЗИ и компьютерную томографию. После анализов, которые не указали ни на какие опасные патологии, девушку отправили домой.

Однако она испытывала такую сильную боль, что вернулась в больницу. Жалобы Спенс снова оставили без внимания.

«Я, глядя, как мимо проходят врачи и медсестры, кричала: "Если кто-нибудь мне не поможет, я умру". В какой-то момент дежурная медсестра равнодушно сказала мне: "Я не знаю, чего вы от меня ждете. Вы здоровая 21-летняя девушка"», — вспоминает она.

По словам Спенс, она 10 раз безрезультатно обращалась в отделение неотложной помощи, но ей советовали танцевать в гостиной или заниматься йогой, чтобы вылечить то, что врачи считали вялостью кишечника или чрезмерной тревожностью, и отправляли домой. Также девушка посетила своего семейного врача, который посоветовал обратиться непосредственно к хирургу.

Состояние Спенс постепенно ухудшилось настолько, что она из-за сильной боли не могла самостоятельно стоять на ногах и часто теряла сознание. Врачи восприняли ее жалобы всерьез лишь после того, как в коридоре больницы у нее началась рвота. Содержимое желудка девушки было зелено-черного цвета, и проходивший мимо пожилой врач, увидев это, сразу понял, что у нее аппендицит. Девушку срочно отвезли в операционную, где удалили лопнувший аппендикс, который к тому времени перешел в гангренозную стадию. Дальнейшее промедление могло закончиться для нее летальным исходом.

Сейчас здоровью Спенс ничего не угрожает, однако она все еще пытается оправиться от пережитого. Из-за психологической травмы она сильно похудела, потеряла много волос. Девушка часто просыпается среди ночи с приступами удушья и не может удержаться от слез, когда вспоминает пережитое. Также она потеряла работу и была вынуждена на год взять академический отпуск.

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